Carriedo asegura que CyL actúa con todas las capacidades a su alcance y colabora con C-LM y Aragón

Un Charli de la Junta realiza labores de extinción, a 21 de julio de 2026, en Brieva, Segovia, Castilla y León (España). El Cecopi de Segovia ha ordenado la evacuación de ochos municipios, Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Alde - Nacho Valverde - Europa Press

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Comunidad atúa "con todas las capacidades" a su alcance en los incendios activos como el de Brieva (Segovia) y colabora "activamente" con las comunidades autónomas de Aragón y Castilla-La Mancha, con "especial interés" en esta última por el riesgo que pueda tener para Soria.

A este respecto, ha incidido en que el humo del incendio de La Mierla (Guadalajara) se deriva a la Comunidad, motivo por el que se han tomado decisiones de algunos desalojos por la contaminación del aire que supone.

Así, ha insistido en que, con los medios técnicos disponibles, se colabora "muy bien" con Castilla-La Mancha y se buscao la perimentación en Castilla y León para evitar que el incendio pase a la Comunidad.

Fernández Carriedo ha apuntado que se viven circunstancias meteorológicas extraordinarias en este momento, con una nueva ola de calor y ha expresado el apoyo a las comunidades autónomas afectadas por estos incendios. "Cuentan con todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y también con los medios que hemos podido poner a su alcance para intentar colaborar en la extinción y la perimetración de esos incendios", ha reiterado.

En cuanto a las quejas de algunas organizaciones sindicales por la falta de medios para esta campaña, el portavoz de la Junta ha recordado que se persigue contar con un operativo todo el año, que sea público, y se está trabajando en este compromiso que se ha asumido.

"Ahora estamos, lógicamente, en pleno momento de atención a los riesgos, buscando también el compromiso de todas la sociedad y ayudando a las comunidades autónomas hermanas que están pasando especiales dificultades", ha agregado.