Carriedo asegura que la nueva licencia de televisión privada tendrá condiciones "equiparables" y de "igualdad"

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la nueva licencia para prestar servicio de comunicación audiovisual televisivo de titularidad privada tendrá una condiciones "equiparables" y de "igualdad" en relación con las que son en la actualidad las titulares del servicio.

Así lo ha trasladado el portavoz del Ejecutivo autonómico durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, en la que ha explicado que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado las bases del concurso público para otorgar una licencia para prestar servicio de comunicación audiovisual televisivo de titularidad privada.

La licencia permite explotar el servicio dentro del múltiple digital de cobertura autonómica por un periodo de quince años, mientras que las sucesivas renovaciones de la licencia serán automáticas y por el mismo plazo estipulado inicialmente para su disfrute, de conformidad con las condiciones establecidas en la normativa.

A este respecto, Fernández Carriedo ha remarcado que las características y circunstancias "son las mismas ya que el modelo permite cierta flexibilidad" a la hora de presentar la oferta y por tanto que sean los licitadores y los oferentes los que presenten sus condiciones.

También ha explicado que "nada excluye" que las actuales empresas titulares puedan presentarse, aunque la propia convocatoria habla de la "pluralidad informativa" como un elemento a tener en cuenta, de manera que esta cuestión se tendría que valorar junto al resto de las condiciones de la convocatoria para dar capacidad de entrada a nuevos grupos que actualmente no tengan presencia en el ámbito televisivo de la Comunidad.

Asimismo, ha detallado que todavía ningún grupo ha manifestado su deseo de presentarse a esta convocatoria, un punto en el que ha recordado que el plazo está abierto y será "relativamente breve".

"Cuando conozcamos si se ha despertado interés por parte de algún grupo en presentarse a la convocatoria les mantendremos informados a este respecto", ha expresado el portavoz de la Junta.

En relación con el compromiso presupuestario y la posibilidad de que las empresas conozcan de antemano si la aportación pública va a ser homologable a lo que hay actualmente, Fernández Carriedo ha apuntado que son dos cuestiones diferentes, ya que una cosa es el proceso de apertura en concurrencia para disponer de un nuevo canal y otro sería el mecanismo que existiera de colaboración económica.

"Esas serían condiciones de igualdad, pero tampoco sabemos si la oferta va a reflejar las mismas condiciones que las existentes y, por tanto, va a depender en gran parte del número de canales, trabajadores, de centros de producción y otras circunstancias", ha precisado, en referencia a los efectos de determinar los aspectos de apoyo financiero.