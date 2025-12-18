Carriedo asegura que los servicios hospitalarios de CyL están preparados para hacer frente a la epidemia de la gripe

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que los servicios hospitalarios y del sistema sanitario de Castilla y León están preparados para hacer frente a la epidemia de la gripe.

De esta forma, los recursos disponibles permiten atender todas las demandas que existen, si bien los planes de contingencia que están diseñados permitirían los refuerzos y actuaciones específicas en caso de que hubiera momentos de repunte que requerieran alguna respuesta adicional.

Así lo ha trasladado el portavoz del Ejecutivo autonómico durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha subrayado que todos los años hay que estar preparados para hacer frente a la gripe, si bien "parece que este año, especialmente, las circunstancias de la gripe podrían tener un impacto".