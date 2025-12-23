Carriedo defiende la disponibilidad de Quiñones para comparecer aunque "va a insistir en lo que ya se ha insistido"

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la disponibilidad del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para comparecer ante las Comisión de las Cortes para dar cuenta del balance de la campaña de incendios de 2025, aunque, como ha señalado, "va a insistir en cosas en las que ya se ha insistido".

Fernández Carriedo ha reiterado que es potestad de las Cortes fijar la fecha de esta comparecencia, tras lo que ha considerado que desde la Junta ha habido ya "muchas explicaciones" durante el periodo ordinario de sesiones del Parlamento.

Así, ha citado el pleno monográfico sobre los incendios del verano de 2025 con la comparecencia del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a lo que ha sumado las respuestas de Suárez-Quiñones a las preguntas de la oposición sobre este asunto tanto en Pleno como en comisiones.

"En la medida en que sea necesaria alguna aportación adicional, tiene plena disponibilidad para hacerlo, y serán las Cortes las que establezcan la fecha", ha confirmado el portavoz sobre la decisión de las Cortes de habilitar enero para, entre otras cosas, agendar esta comparecencia. En este sentido, ha subrayado que el consejero de Medio Ambiente mantiene "su máxima disponibilidad para aclarar cualquier cuestión que los parlamentarios deseen formular".

"El Gobierno autonómico ha venido ofreciendo información en tiempo real desde el mes de agosto a través de todos los canales, en un ejercicio de transparencia que caracteriza la forma de actuar de la Junta", ha explicado. Carriedo ha añadido que los datos que distinguen entre hectáreas arboladas y no arboladas -incluidas las agrícolas, de regeneración más rápida- están disponibles, en referencia a los datos de Inforcyl que apuntan a unas 140.000 hectáreas quemadas.

"Si esos datos son necesarios, los facilitaremos, nosotros estamos disponibles para lo que quiera el Parlamento, y nuestra misión no es juzgar la tarea de los grupos sino colaborar con ellos en aquello que nos demanden", ha concluido.