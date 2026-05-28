Carriedo destaca el "éxito y acierto" del programa Buscyl que supera los 800.000 usuarios y los ocho millones de viajes

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha hecho un balance "muy positivo" del programa de transporte gratuito Buscyl que ha calificado de "éxito" tras haber superado los 800.000 usuarios y los ocho millones de viajes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha subrayado que poner en marcha este programa ha sido un "acierto" y se han cumplido los objetivos de facilitar la conexión dentro del territorio de Castilla y León y reducir las distancias que existen del mundo rural y del mundo urbano.

No obstante, ha explicado que cuando un programa de estas características se pone en marcha y hay un "éxito" y una "elevada afluencia" en su utilización, también se han detectado que determinadas líneas han tenido un grado de intensidad "muy importante" en su uso y ha habido que reforzarlas en los horarios e incluso duplicar los viajes de algunas de las líneas.

Este ha sido el caso de líneas de comunicación entre Zamora y Salamanca y también entre Palencia y Valladolid. En este sentido, el portavoz de la Junta ha asegurado que si fueran necesarios nuevos refuerzos se pondrían a disposición del programa.

En la misma línea, ha hecho referencia a la subida de los costes del servicio durante los últimos meses debido a la situación del conflicto bélico en Oriente Próximo, que ha provocado un aumento del precio de los combustibles.