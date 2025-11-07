Carriedo dispuesto a negociar las cuentas el sábado 15 de noviembre como propone Vox: "Por nosotros no va a quedar"

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPE PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado su disposición a reunirse con los grupos parlamentarios el próximo sábado 15 de noviembre, fecha propuesta por Vox, para negociar los Presupuestos de la Comunidad de 2026 con el objetivo de "dialogar y buscar puntos de acuerdo" en torno al proyecto presentado por el Ejecutivo autonómico.

"Por nosotros naturalmente no va a quedar", ha afirmado Carriedo antes de participar en la celebración del XV Día de la Auditoría en Valladolid. "Es muy positivo que nos sentemos todos con la voluntad de dialogar, de acercar posiciones y de pensar en el interés de la gente de Castilla y León", ha añadido.

El titular de Economía y Hacienda ha señalado que los parlamentarios autonómicos ya disponen de los 20 tomos del proyecto, que ha calificado como "un buen presupuesto", y ha insistido en su voluntad de explicarlo "con la mano tendida para buscar acuerdos" y trasladar su "impacto positivo" en términos de nuevas medidas, estabilidad y confianza.

Respecto al calendario de encuentros con la oposición, Carriedo ha recordado que algunos grupos como Vox habían solicitado que las reuniones se celebrasen tras las comparecencias y ha reiterado que la Junta aceptará esa propuesta. "Habíamos ofrecido esa mano tendida, y si Vox ha planteado el día 15, por nuestra parte no hay inconveniente alguno", ha zanjado.