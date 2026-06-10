Carriedo insiste en que la atención sanitaria está asegurada por ley a menores, embarazadas y para "todos" en urgencias

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha aclarado que la atención sanitaria está garantizada en base a la Ley General de Sanidad para "todos" los ciudadanos en cuanto al acceso a urgencias y para menores y embarazadas en todos los ámbitos, una cuestión que ha explicado ante las dudas surgidas tras la rúbrica del pacto entre PP y Vox y la inclusión del término "urgencia vital" en el punto en el que se aborda la inmigración ilegal.

Carriedo ha defendido que el acuerdo suscrito "está firmado y por tanto es elemento de referencia para el gobierno y para la actividad de los próximos años" y ha destacado que recoge 324 medidas en ámbitos como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda o empleo, entre ellas la denominada "prioridad nacional".

En este sentido, ha explicado que "la prioridad nacional inspira el contenido de ayudas públicas" y la ha vinculado con "el arraigo, entendido este como un arraigo real, verificable y duradero", una filosofía que, según ha señalado, guía el contenido del pacto y su aplicación en distintas medidas.

Así, ha puesto como ejemplo la ayuda al carné de conducir, con cuantías de 900 euros en el permiso general y 1.800 en el profesional, para lo que se exige cinco años de empadronamiento, así como requisitos temporales para acceder a ayudas al alquiler --cinco años-- o de hasta diez años en el caso de vivienda pública.

El portavoz ha señalado que este criterio de arraigo "se ha venido aplicando en varias ayudas por otras administraciones públicas" y ha añadido que su desarrollo concreto se ha detallado en cada línea de ayudas, que "van a ser públicas, van a ser transparentes y se van a ejercer también con el máximo nivel de información".

Asimismo, ha defendido que el objetivo de estas medidas ha consistido en que: "Las personas vengan con el objetivo de integrarse en la sociedad, de buscar ese arraigo y que, en definitiva, vengan a trabajar, a integrarse social, laboral y culturalmente en la sociedad".

Por otro lado, en cuanto a la rebaja de las ayudas destinadas a la cooperación al desarrollo, otro punto que se incluye en el pacto, ha señalado que la Junta ha mantenido su colaboración con las ONG que cumplen la normativa y ha insistido en que todas las ayudas deben evaluarse en función de su eficacia.

"Los fondos que se gestionan son fondos del conjunto de los ciudadanos y los tenemos que utilizar con el máximo nivel de eficiencia posible", ha zanjado.