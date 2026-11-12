Carriedo pide apoyo a las cuentas de 2027 para ofrecer estabilidad, seguridad y confianza a la sociedad

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027, que hoy pasa su primer examen parlamentario con el debate de las dos enmiendas de devolución, y ha defendido al respecto que dar el visto bueno a la tramitación de las cuentas permite ofrecer estabilidad, seguridad y confianza a la sociedad.

"Nos corresponde pensar en las personas de Castilla y León, en sus problemas y en sus necesidades. Y para ellos están pensados los proyectos que hoy les presento, que sometemos a su consideración con transparencia, y para los cuales solicito su apoyo", ha concluido el consejero de Economía y Hacienda en su intervención inicial en defensa de los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.

Fernández Carriedo ha aprovechado su intervención para volver a reclamar la reforma del modelo de financiación autonómica que ponga fin a la "infrafinanciación" que sufre Castilla y León y ha abogado por un sistema justo, que atienda al coste real de los servicios, y suficiente y con mayores recursos.

A esto ha añadido la necesidad de que el futuro sistema sea solidario y fortalezca la cohesión sin generar mayores desequilibrios entre territorios y multilateral, "fruto de un debate conjunto y transparente, que sirva para consensuar entre todos lo que a todos afecta", ha exigido.

En este punto, ha cargado de nuevo contra el acuerdo impulsado "a última hora Pedro Sánchez y Oriol Junqueras a cambio de apoyo parlamentario" y se ha alegrado de la interrupción de la tramitación tras la convocatoria anticipada de las elecciones generales.

Fernández Carriedo ha recordado que el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 que pasa hoy su primer examen suma 16.472 millones de euros, un 13,11 por ciento más respecto al último aprobado, el de 2024 elaborado en la anterior legislatura por el último gobierno PP-Vox antes de la salida de los de Santiago Abascal de todos los ejecutivos autonómicos.

No obstante, ha aclarado que las cuentas de 2027 se presentan "en un contexto económico que sigue siendo complejo" y ha recordado que a nivel internacional sigue afectando el aumento de los precios de la energía, la subida de la inflación o el incremento de los tipos de interés.

"Y en España, además, hay que sumar el deterioro de los servicios públicos de competencia nacional, la quiebra de la confianza en la gestión del Gobierno, las subidas de impuestos, la dificultad para acceder a una vivienda, tanto en compra como en alquiler, y la pérdida del poder adquisitivo de los españoles", ha añadido en su intervención.

Fernández Carriedo ha advertido al respecto de que esas circunstancias han instalado "la preocupación" en las familias, los trabajadores, los agricultores y ganaderos, los autónomos y las empresas tras lo que ha defendido que la economía de Castilla y León "sigue generando actividad económica y empleo" ya que ocupa los primeros puestos de España en crecimiento de las exportaciones y de la producción industrial, con una tasa de paro 2,4 puntos inferior a la media nacional.

A esto ha añadido que Hispalink ha situado a Castilla y León "como la economía más dinámica de España en 2027 y 2028, con la industria como motor económico" y que BBVA Research prevé que la Comunidad será la segunda con mayor crecimiento del PIB per cápita entre 2019 y 2027.

"A pesar de ello, no podemos ni debemos olvidarnos de las dificultades que tienen muchos castellanos y leoneses para llegar a fin de mes, para hacer frente a la subida de precios, o para acceder a una vivienda", ha admitido tras lo que ha defendido las medidas que sustentan en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2027 con especial hincapié la nueva reducción de impuestos a través de 36 rebajas tributarias.