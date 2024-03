Carriedo respeta y ve "razonable" la convocatoria de elecciones en Cataluña ante falta de apoyos para los presupuestos

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves "respetar" la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña por parte de Pere Aragonès tras ver truncada la aprobación del proyecto de presupuestos de 2024, una decisión que considera "razonable" ante la falta de apoyos parlamentarios.

"Lógicamente es una decisión que corresponde al presidente de Generalitat y si él estimaba que no tenía el apoyo parlamentario suficiente para poder desarrollar una actividad de gobierno, es razonable", ha considerado el titular de Economía durante su comparecencia posterior a la celebración del Consejo de Gobierno.

Durante su intervención, Carriedo también ha hecho énfasis en que esta decisión "honra" a Aragonès en la medida en que ha antepuesto los intereses de los ciudadanos de Cataluña a los partidistas, para que sean ellos los que decidan el futuro de esa comunidad autónoma.

Por ello, ha deseado lo "mejor" a los catalanes Nosotros deseamos lo mejor a los catalanes y ha remarcado el "respeto" de la Junta a esta decisión del presidente de la Generalitat. "Además, entendemos las condiciones en las que ha planteado la convocatoria anticipada, al verse incapaz de aprobar el presupuesto y no reunir el apoyo parlamentario para desarrollar la acción del gobierno que él quisiera y estimaba oportuno", ha reflexionado Carriedo.

En este momento y ante el "bloqueo" de la situación política, Carriedo ha resaltado que "lo mejor" es que opinen los ciudadanos catalanes, porque la otra opción sería "seguir en el gobierno a cualquier coste y eso también le honra".

PRESUPUESTOS GENERALES

Preguntado por la justificación del Ejecutivo central para renunciar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) debido a la convocatoria anticipada de los comicios catalanes, Carriedo se ha preguntado hasta qué punto tiene una cosa relación con la otra, porque es "verdad que ahora el gobierno quiere relacionar que no va a aprobar el presupuesto porque se han adelantado las elecciones de Cataluña".

No obstante, ha asegurado que sería "triste" que se planteara que los presupuestos en España dependen de si hay elecciones o no en una única comunidad autónoma, en la medida en que dicha circunstancia "certificaría claramente la debilidad del gobierno, que ya no es que dependa del apoyo parlamentario en el Congreso y en el Senado, es que estaría dependiendo de circunstancias externas al apoyo parlamentario en el Congreso de los Ciudadanos o a la voluntad mayoritaria del conjunto de la ciudadanía española".

Y por tanto, ha añadido, si el gobierno dice que la causa fundamental para no presentar presupuestos en el año 2024 es que hay elecciones en Cataluña, ello "da idea de la debilidad del Ejecutivo central".