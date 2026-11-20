De izquierda a derecha, Raul Fernandez Sobrino, Patricia Azcarate y Rafael Gomez. - CASA BOTINES

LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí ha inaugurado la creación contemporánea con 'Poética fluxus', envolver el aire', de la artista Patricia Azcárate, una propuesta que se completará en enero de 2027 con una programación de visitas a cargo del comisario y la artista, talleres infantiles, danza y una conferencia.

De esta forma, el proyecto de Azcárate formará parte de la segunda edición de 'Hilos Cruzados', una sección de carácter bienal con el que el museo abre sus puertas al diálogo entre el arte contemporáneo y la obra de Gaudí, según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, a través de la muestra 'Poética fluxus', la artista establece un diálogo a partir de los materiales textiles, presentes en el origen de la Casa Botines, con cuatro intervenciones; una situada en la planta de acceso, dos en los patios junto a la escalera y una última en la planta noble.