Casado, "decepcionada" con un Gobierno en un momento en el que se necesita "unir fuerzas"

BURGOS, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, ha manifestado su "decepción" con el Gobierno central al rechazar en la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud los planteamientos de Castilla y León para contener la quinta ola de la pandemia y en un momento en el que se necesita "unir fuerzas".

"A todos nos gusta dar buenas noticias. A todos nos gusta decir que llegan muchas vacunas, que no se utilizan las mascarillas, pero todos tenemos que estar juntos ahora que estamos en un momento, nuevamente, problemático, y deberíamos estar cada uno trabajando desde nuestro lado porque el momento que estamos viviendo lo merece. Ojalá no haya impacto. Ojalá no veamos a niños ingresados en las en las UCIS, pero a mayor número de personas, peor", ha lamentado en Burgos antes de participar en la presentación del libro 'La UCI frente a la Covid-19', elaborado por enfermeros e intensivistas de la UCI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Casado ha recordado que las tres propuestas que ha llevado al consejo, más vacunas, restringir la movilidad y el ocio nocturno y el uso de las mascarillas también en exteriores, salen de la Ponencia de Alertas en la que participan técnicos y expertos. Si bien reconoce que el Gobierno les ha dicho que está de su lado, la consejera esperaba "algo más".

"Estamos en una quinta ola grave en cuanto a número de personas afectadas. Tenemos mucha gente entre los 12 y 29 años afectados y estamos viendo que se está trasladando a los padres que están en torno a los 50 años. Es verdad que los jóvenes tienen una menor posibilidad de que haya enfermedad grave, pero la letalidad está ahí", ha advertido.

Casado ha incidido en que no quieren penalizar a "ningún sector", porque, a su juicio, el foco no está ni en el sector hostelero ni en el del turismo rural. "Lo que tenemos de controlar es lo que pasa por la noche" ha reiterado para volver a mandar un mensaje a los jóvenes pidiendo su colaboración para que los contagios "disminuyan".

Por último, ha explicado que mañana se planteará en el Consejo de Gobierno el regreso a un nivel 2 de alerta sanitaria con restricciones más severas "acotadas al foco del problema".