Casado tendrá presencia en toda CyL y celebrará cuatro actos con Mañueco

Aznar, Rajoy, Ayuso, Moreno, Feijóo, Almeida y García Egea acompañarán al candidato 'popular' en diferentes eventos

Todos líderes autonómicos y el presidente nacional del PP asistirán al cierre de campaña en Valladolid

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tendrá "importante" presencia en todas las provincias de Castilla y León durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero y celebrará cuatro actos con el candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Así lo han avanzado los 'populares', que han presentado este miércoles la campaña con la que, bajo el lema 'Castilla y León, la fuerza que nos mueve', esperan lograr una "mayoría suficiente" para poder gobernar "sin tener que estar condicionados por pactos con partidos a veces de escasa calidad democrática", como ha defendido el responsable de la campaña, Raúl de la Hoz.

En concreto, Casado y Fernández Mañueco coincidirán en la tarde de este jueves, 27 de enero, en un acto en La Bañeza (León) previo a la pegada de carteles que el candidato 'popular' celebrará al filo de la medianoche en la vallisoletana calle Santiago.

Casado y Fernández Mañueco volverán a coincidir, según las previsiones que maneja el PP, en sendos actos el domingo 30 de enero en el Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila y el domingo 6 de febrero en Palencia, ambos a mediodía.

Por último, Pablo Casado estará, junto con todos los líderes autonómicos del PP, en el gran acto de cierre de campaña que se celebrará en la tarde del viernes 11 de febrero en la Feria de Valladolid.

Además, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy participarán respectivamente en actos con Fernández Mañueco el sábado 29 de enero en la Cúpula del Milenio de Valladolid y el jueves 10 de febrero en León, en ambos casos a las 19.30 horas.

También respaldarán al candidato a la Junta de Castilla y León la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estará el viernes 4 de febrero en Burgos; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el viernes 28 de enero en el Hotel Bardo Recoletos Coco de Salamanca; el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el sábado 5 de febrero en Zamora; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el miércoles 2 de febrero en Segovia, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el lunes 7 de febrero en Soria.

ENCUENTROS SECTORIALES

Por otro lado, el PP celebrará dos encuentros sectoriales con consejeros de comunidades autónomas gobernadas por esta formación, los cuales tendrán lugar el lunes 7 en Segovia con titulares de Hacienda y el martes 8 en Aranda de Duero (Burgos) con responsables de Sanidad. Al margen de los actos en los que participará Fernández Mañueco, distintos líderes nacionales del partido celebrarán otros actos de campaña a lo largo y ancho de la Comunidad durante esta campaña electoral.

Según ha explicado Raúl de la Hoz, el plan previsto contempla, con carácter general, diferentes actos sectoriales por la mañana y mítines por la tarde. No obstante, esta "intensa" agenda de campaña de Fernández Mañueco se interrumpirá los días 31 de enero y 9 de febrero por la celebración de los debates electorales, sin actos tampoco en las jornadas previas por la tarde.

De esta forma, Alfonso Fernández Mañueco estará el viernes 28 en Segovia por la mañana y en Salamanca junto a Moreno Bonilla por la tarde; el sábado 29 en Benavente (Zamora) por la mañana y en Valladolid junto a José María Aznar por la tarde, y el domingo 30 en Ávila con Pablo Casado.

Ya en el mes de febrero, el candidato visitará Aguilar de Campoo (Palencia) el martes 1 por la mañana y Miranda de Ebro (Burgos) por la tarde; el miércoles 2 Burgo de Osma (Soria) por la mañana y Segovia con Martínez-Almeida por la tarde; el jueves 3 por la mañana en Medina del Campo y por la tarde en Ponferrada (León); el viernes 4 por la mañana en el abulense Valle del Tiétar y por la tarde en Burgos junto a Díaz Ayuso; el sábado 5 por la mañana en un acto con jóvenes en Segovia y por la tarde en Zamora con Núñez Feijóo, y el domingo 6 por la mañana en Palencia junto a Casado y por la tarde en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

La última semana de la campaña, Fernández Mañueco visitará Arévalo y Segovia el lunes 7 por la mañana, mientras que en la tarde celebrará un acto con García-Egea en Soria; el martes 8 estará en Aranda de Duero (Burgos) junto a los consejeros 'populares' de Sanidad; el jueves 10 por la mañana en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y por la tarde con Mariano Rajoy en León, y el viernes 11 por la mañana en Toro (Zamora) antes del gran acto de cierre por la tarde en Valladolid.

Todos los actos públicos se celebrarán con aforos adaptados a la capacidad del local y siempre respetando la distancia de seguridad entre asientos. Para ello, el partido ha buscado espacios amplios en los que poder reunir un número mayor de personas con aforos reducidos.

"CAMPAÑA ILUSIONANTE"

De la Hoz ha defendido que "todo el Partido Popular de Castilla y León está movilizado" e "ilusionado" para hacer que Alfonso Fernández Mañueco gane las elecciones y revalide su cargo de presidente de la Junta en una campaña que ha definido como "especial".

En este sentido, se ha referido a que se trata la primera vez que la campaña no coincide con ningún otro proceso electoral, por lo que se ha mostrado "orgulloso" de que "toda España esté pendiente" de Castilla y León. "Tenemos una extraordinaria ilusión", ha insistido De la Hoz.

En cuanto al lema de campaña, 'Castilla y León, la fuerza que nos mueve', Raúl de la Hoz ha defendido que éste une "pasado, presente y futuro". "Es la fuerza de la confianza que nos ha hecho avanzar. Líderes en servicios públicos, educación, de los mejores en sanidad y una comunidad autónoma con una tasa de paro muy por debajo de la media nacional", ha subryado.

A juicio del director de campaña, "todo eso se ha conseguido por la confianza que los ciudadanos han depositado" en el Partido Popular a lo largo de estos años. "La fuerza de la gente de Castilla y León, de su ambición, de su valentía y de su esfuerzo. Es la fuerza de nuestros mayores y emprendedores. La fuerza para afrontar los retos que se nos avecinan. La fuerza transformadora del campo y de nuestras empresas", ha apostillado.

Raúl de la Hoz ha subrayado que se trata de una campaña en la que el PP sale "a mirar de frente y a la cara" de los castellanoleoneses, y no "hacia los lados", a izquierda o derecha. "El programa de Mañueco no tiene guiños para nadie más que para los ciudadanos de Castilla y León. No piensa en qué gusta a uno u otro partido, sino a los castellanoleoneses", ha recalcado.

En ese sentido, ha evitado valorar opciones de pactos tras los comicios, ya que el objetivo es "obtener el mejor resultado" porque eso sería "lo mejor para Castilla y León", y sobre la posibilidad de tener que llegar a pactos posteriores se ha limitado a señalar: "Cuando lleguemos al Rubicón, lo cruzaremos".