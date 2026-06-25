El casco histórico de Salamanca acoge hasta el sábado el certamen Mejor Artesano Florista

Salamanca acoge el certamen Mejor Artesano Florista, que se lleva a cabo en el casco histórico - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Salamanca acoge hasta el sábado el certamen Mejor Artesano Florista (MAF) que reúne en la ciudad a algunos de los profesionales más destacados del arte floral español, una cita que hará que la ciudad esté "especialmente bonita" con un concurso que saldrá a la calle y a espacios emblemáticos como el Patio Chico, el Palacio de Congresos, el entorno de la Catedral, la plaza del Concilio de Trento y el Patio de Escuelas.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha recibido este jueves en el Ayuntamiento a sus organizadores y participantes y ha destacado que este certamen "encaja plenamente con la Salamanca verde que estamos impulsando, con más árboles y zonas verdes, parques y plazas renovados, el río Tormes integrado en la vida urbana y una presencia creciente de plantas y flores en las calles".

La cita, organizado por Interflora España, se ha consolidado como una de las grandes citas nacionales del sector, un encuentro que no solo reconoce la excelencia profesional, sino que sirve para mostrar al público el enorme potencial creativo del arte floral contemporáneo.

Una oportunidad para contemplar en directo cómo nacen composiciones efímeras, instalaciones de gran formato y auténticas obras de arte realizadas con flores y elementos naturales, tal y como ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa recogida por Europa Press.

La programación abierta al público arranca este jueves en el Patio Chico de la Catedral, entre las 10.00 y las 12.00 horas. A continuación, las pruebas se trasladarán al Palacio de Congresos de 12.00 a 14.00 horas y, por la tarde, al entorno de la Catedral, donde continuarán entre las 17.30 y las 20.00 horas.

El viernes 26 de junio la actividad comenzará a las 09.00 horas en el Palacio de Congresos.

Entre las 12.00 y las 15.00 horas, la plaza del Concilio de Trento acogerá una de las pruebas más vistosas del certamen, ya que permite a salmantinos y visitantes disfrutar del trabajo de los participantes en pleno corazón de la ciudad.

Además, se obsequiará con flores a los asistentes y la competición continuará por la tarde en el Palacio de Congresos, mientras que la gran final tendrá lugar el sábado 27 de junio.

La jornada comenzará a las 09.00 horas en la Patio de Escuelas de la Universidad y continuará en el Palacio de Congresos entre las 12.00 y las 15.00 horas.

El certamen concluirá a las 19.30 horas con la proclamación del Mejor Artesano Florista 2026.

El público podrá seguir de cerca el trabajo de algunos de los mejores floristas de España y descubrir el proceso creativo que hay detrás de cada composición.