Casi un millar de alumnos participa en Salamanca en un taller que aborda el acoso escolar

Un momento de la presentación del taller. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 836 alumnos desde sexto de Educación Primaria hasta cuarto de Educación Secundaria, divididos en 33 grupos de 12 centros educativos participa en una nueva edición del programa 'Abordaje de la violencia entre iguales' que lucha contra el acoso escolar.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y la presidenta de la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Ciberbullying (Ascbyc), Carmen Guillén, han presentado este miércoles en el Colegio San Juan Bosco de Salamanca esta nueva edición.

Miryam Rodríguez ha explicado que el principal objetivo del programa es ayudar al alumnado a identificar cualquier manifestación de conducta o actitud violenta de acoso o ciberacoso en cualquiera de sus formas que pueda darse en las relaciones entre iguales.

Además, también quiere dotar a los alumnos de estrategias y herramientas para afrontar de forma positiva y constructiva los posibles conflictos en sus relaciones interpersonales, tanto presenciales como a través de las redes sociales y de las tecnologías de la información y la comunicación en general, de manera que no deriven hacia conductas violentas o de agravio tanto físico como psicológico.

Una formación tiene carácter fundamentalmente preventivo, pero también puede servir para ayudar a detectar posibles casos de violencia que ya se estén produciendo, y a poner en práctica las estrategias oportunas de intervención si fuera necesario, tal y como han señalado desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Los talleres se desarrollan con una metodología de trabajo práctica e interactiva, impartidos en dos sesiones por aula: la primera para exponer la metodología, los conceptos de trabajo, casos, etcétera; y la segunda para trabajar sobre ello en grupos dinámicos.

De esta forma, el alumnado interactúa con el formador-dinamizador acerca de los conceptos relacionados con el acoso escolar, casos y supuestos prácticos.

Dado que el próximo 2 de mayo se conmemora el Día Internacional Contra el Acoso Escolar, el Ayuntamiento de Salamanca ha indicado que, para apoyar a las asociaciones de la ciudad, la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará de color azul y también se mostrarán mensajes de concienciación social en los paneles luminosos repartidos por toda la ciudad.

Además, la asociación Ascbyc llevará a cabo diferentes actividades durante el mes de mayo, la primera de ellas una mesa informativa en la plaza del Liceo el 5 de mayo en horario de tarde.