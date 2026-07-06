Casi seis meses de prisión en León por manifestar ante la Guardia Civil su intención de matar a su pareja

SEGOVIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a un hombre por un delito de amenazas graves contra su expareja, tras considerar acreditado que manifestó en varias ocasiones ante agentes de la Guardia Civil su intención de acabar con la vida de la mujer.

El tribunal ha impuesto al condenado una pena de cinco meses y veintinueve días de prisión, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la perjudicada durante cinco años. Asimismo, ha acordado mantener medidas de protección reforzadas, incluido el control mediante dispositivo electrónico de vigilancia.

La Audiencia ha descartado el delito de homicidio en grado de tentativa que sostenía la acusación particular, al no apreciar pruebas suficientes de que el acusado hubiera encargado a una tercera persona la muerte de su expareja.

El tribunal provincial ha destacado que las amenazas fueron consideradas creíbles debido a los antecedentes del condenado y llegaron a conocimiento de la víctima, generándole temor.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.