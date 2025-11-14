Los castellanoleoneses gastarán de media 311 euros en el Black Friday, un 15% más, según Observatorio Cetelem

Archivo - Una persona pasa por delante de una tienda que anuncia un cartel publicitario del ‘Black Friday’. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio previsto en Castilla y León para el Black Friday alcanza los 311 euros, un 15 por ciento más que el año anterior, según los datos del zoom de intención de gasto publicado por el Observatorio Cetelem.

Así, los castellanoleoneses gastarán 311 euros, un 15 por ciento más que en la edición de 2024 y un 12 por ciento por encima del promedio nacional, que se mantiene en 278 euros.

Estos datos evidencian una mayor capacidad de gasto y confianza de los consumidores de la comunidad en esta campaña, según Observatorio Cetelem.

El 71 por ciento de los consumidores de Castilla y León tiene previsto realizar compras durante el Black Friday, dos puntos más que en 2024 y tres por encima de la media nacional, lo que refleja un interés creciente por las promociones de este periodo.

En cuanto al canal de compra, la modalidad online gana protagonismo, ya que un 49 por ciento de los encuestados en la Comunidad reconocen que harán sus adquisiciones a través de internet, cuatro puntos más que el año pasado y nueve por encima de la media nacional.

El 46 por ciento de los castellanoyleoneses combinará la tienda física y el canal online, un leve aumento de un punto respecto a 2024, mientras que solo el cinco por ciento optará exclusivamente por la tienda física, cinco puntos menos que el año anterior.

COMPRAS

Por categorías de productos, calzado y complementos, con un 60 por ciento, encabeza la lista de compras más previstas, seguida de moda, con un 52 por ciento, y completan el 'top cinco' los electrodomésticos y productos de electrónica e informática, con un 40 por ciento, y salud y belleza, ambos con un 38 por ciento.

En relación con las compras navideñas, el 70 por ciento de los consumidores de Castilla y León aprovechará el Black Friday para adelantar regalos o compras de Navidad, cuatro puntos menos que en 2024, aunque muy próximo al dato nacional, situado en el 75 por ciento.

El estudio también revela que la Inteligencia Artificial empieza a consolidarse como una herramienta útil en la decisión de compra ya queel 19 por ciento de los consumidores castellanoyleoneses afirma que tiene previsto utilizar herramientas basadas en IA durante el Black Friday, un punto por debajo de la media española.

Con estos resultados, Castilla y León afronta el Black Friday 2025 con una mayor intención de gasto, un "claro" avance del canal online y una progresiva incorporación de la tecnología en los hábitos de consumo, reflejo de un consumidor cada vez más digital e informado.

BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Opera en España desde 1988.

El Observatorio Cetelem, que publica sus informes desde 1997, es un referente en un referente del análisis del consumo y la distribución en España, con cinco informes anuales (Motor, Consumo Europa, Sostenibilidad, Consumo España y Bike), ediciones mensuales, y estudios temáticos específicos y estacionales.