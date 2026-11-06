Castilla y León impulsará un plan de internacionalización del vino y ayudas a bodegas

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, se ha comprometido a apoyar las inversiones en bodegas y de elaborar un plan específico enfocado a la internacionalización del sector vitivinícola. Asimismo, ha abogado por impulsar la cultura vitivinícola y el enoturismo a través de las Rutas del Vino certificadas.

En su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda, donde ha desgranado sus cuentas para este próximo ejercicio, Pino ha explicado que la Junta ha concedido 10,02 millones de euros para inversiones en bodegas y ha convocado la medida de promoción del vino en terceros países.

Sobre este último punto, ha subrayado que Castilla y León parte de una posición de liderazgo como primera comunidad autónoma de España en promoción exterior, disponiendo de 105 programas para el periodo 2026/2027 con un gasto auxiliable de 18,73 millones de euros y 11,24 millones en subvenciones.

El titular de Agricultura ha reconocido que el sector vitivinícola atraviesa una "coyuntura difícil, caracterizada por la dificultad de dar salida a la producción y por la presión a la baja en los precios de la uva".

A su juicio, estos problemas de mercado y las variaciones en las pautas de consumo derivan también de una falta de planificación previa, al haberse permitido en ejercicios anteriores un crecimiento en superficie sin calibrar una capacidad equivalente de comercialización.

Por este motivo, el consejero ha insistido en la necesidad de intervenir sobre la promoción, la internacionalización y la apertura de nuevos mercados, a la par que ha reclamado una mayor planificación productiva para evitar desajustes futuros entre la oferta y la demanda de vino.

ESTUDIO SOBRE COSTES DE PRODUCCIÓN

En esta línea, ha recordado que la Consejería ha impulsado estudios sobre los costes de producción en uva de distintas denominaciones de origen para dotar de transparencia a la cadena y velar por que los precios cubran los costes del productor.

Pino ha precisado además que este respaldo al sector vitivinícola se complementará con el incremento presupuestario canalizado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) para la calidad diferenciada y la marca Tierra de Sabor, que considera al vino un producto estratégico.

En el ámbito de la producción agrícola, ha anunciado que la Junta continuará exigiendo a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) una mayor cobertura frente a riesgos que carecen de respuesta suficiente, entre los que ha citado expresamente el mildiu en el viñedo.