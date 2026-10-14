Castilla y León registró 126.197 afiliados extranjeros en septiembre, un 21,83 por ciento más y un 12,37% del total

Archivo - Np La Afiliación Extranjera Marca Un Nuevo Récord Con 3,36 Millones De Trabajadores - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de septiembre en 126.197, lo que supone un aumento interanual del 21,83 por ciento (22.611 en términos absolutos), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Del mismo modo, en comparación con el mes anterior la afiliación de los ciudadanos extranjeros a la Seguridad Social aumentó un 3,85 por ciento, con 4.680 trabajadores más. Los afiliados extranjeros en Castilla y León se reparten entre 71.348 hombres y 54.850 mujeres y la mayor parte proceden de países de fuera de la UE (92.051) con 34.146 de la UE.

Los afiliados extranjeros en Castilla y León representan el 12,37 por ciento del total de afiliados, por debajo de la media en este caso que alcanza el 16,20 por ciento, aunque en Segovia el porcentaje se eleva al 23,38 por ciento, seguida de Soria (17,71 por ciento), Burgos (14,91 por ciento), Ávila (12,75 por ciento), Palencia (11,08 por ciento), Valladolid (11,03 por ciento) y Zamora (10,01 por ciento) con el resto por debajo de los dos dígitos: León (9,61 por ciento) y Salamanca (9,09 por ciento).