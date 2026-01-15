Castilla y León registró en 2025 un total de 130 donantes y 434 órganos destinados a trasplantes

Archivo - Cirujanos en un trasplante renal - EUROPA PRESS/HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO DE SEVILLA

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actividad vinculada a la donación de órganos en los hospitales públicos de Castilla y León a lo largo del año 2025 ha alcanzado la cifra de 130 donantes. Esto ha supuesto también la generación de órganos destinados al trasplante, con un total de 434, según el último balance publicado por la Coordinación Autonómica de Trasplantes.

Gracias a la solidaridad de los castellanos y leoneses, conscientes de que los órganos donados pueden salvar vidas, a lo largo de 2025 se han generado un total de 241 riñones, 97 hígados, 25 corazones, 62 pulmones y 9 páncreas. Así, entre enero y diciembre se han realizado 261 trasplantes de órganos en los hospitales públicos de Castilla y León (la donación de órganos se coordina a nivel nacional, por eso no todos los órganos generados en una Comunidad se utilizan en ella).

Por hospitales, el número de donantes de órganos a lo largo de 2025 ha sido el siguiente: Ávila 0, Burgos 21, León 23, El Bierzo 5, Palencia 1, Salamanca 34, Segovia 4, Soria 1, Hospital Clínico Universitario de Valladolid 16, Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid 13 y Zamora 12.

La actividad trasplantadora registrada en los doce meses de 2025 indica que se han realizado 174 trasplantes renales, correspondiendo 85 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 89 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Además, el centro salmantino ha realizado 11 trasplantes renales de vivo/ cruzado y otros 7 trasplantes de páncreas/ riñón. Asimismo, y gracias al nuevo programa de trasplante pulmonar, 23 pacientes han recibido un trasplante de pulmón en el Hospital charro.

El balance de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja también la realización de 38 injertos hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, mientras que el Hospital Clínico de Valladolid ha llevado a cabo 19 trasplantes cardiacos.

Otro bloque de actividad se refiere a las córneas implantadas, que han sumado 184 entre enero y diciembre del pasado año.