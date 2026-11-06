Castilla y León reserva más de 13 millones en 2027 para la gestión del lobo y cubrir daños

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado que la Junta de Castilla y León destinará 13,13 millones de euros en el proyecto de presupuestos de 2027 a la gestión del lobo, de los que 7,58 millones corresponden a indemnizaciones por daños a las explotaciones ganaderas y 5,55 millones a medidas de prevención.

Durante su comparecencia parlamentaria para desgranar las cuentas de su departamento, el responsable autonómico ha manifestado de forma rotunda que la presencia de esta especie no puede suponer un coste añadido para los profesionales del campo. Por este motivo, ha defendido que, ante cualquier ataque, la Administración autonómica debe indemnizar con agilidad el coste real a precio de mercado e incorporar el lucro cesante.

En este sentido, el consejero ha precisado que a dicha dotación se tendrá que sumar a lo largo del ejercicio el crédito complementario para abonar los expedientes de daños de 2025 y 2026 que queden pendientes al cierre del presente año. Según ha explicado, la tramitación y gestión de estas ayudas ha permanecido durante 2026 en la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Asimismo, Pino ha vinculado la cobertura de los ataques del lobo con la necesidad de articular herramientas de protección eficaces para frenar la siniestralidad en la ganadería extensiva. En paralelo, ha destacado la subida de los fondos dirigidos a prevenir e indemnizar daños provocados por el resto de la fauna silvestre y especies protegidas, que pasarán de 225.995 euros a 2,87 millones de euros.

Esta línea de apoyo responde, tal y como ha argumentado el titular de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, a la prioridad de la Consejería de reconocer y salvaguardar la rentabilidad de las explotaciones.

Con ello, ha asegurado que el Gobierno autonómico busca que la conservación del patrimonio natural cuente con mecanismos económicos suficientes que no perjudiquen a quienes trabajan en el medio rural