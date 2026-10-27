Çatak lleva la represión política en Turquía a la intimidad de una pareja de artistas en 'Yellow letters'

Archivo - Escena de 'Yellow letters', filme de Ilker Çatak, que compite en la 71 Seminci. - ELLA KNORZ - SEMINCI - Archivo

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La censura y los límites de la resistencia atraviesan 'Yellow letters (Cartas de Estado)', el último largometraje del cineasta alemán de origen turco Ilker Çatak, que explora los consecuencias de la represión política en la vida de una pareja de artistas.

El filme, de poco más de dos horas de duración, ha tenido su estreno en España este martes, 27 de octubre, en el marco de la Sección Oficial de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

La historia, con guion del propio Çatak junto a Ayda Meryem Çatak y Enis Köstepen, sigue a Aziz y Derya una pareja de intelectuales que vive con su hija Ezgi cómodamente en Ankara -- que el director escenifica en Berlín--.

Ambos triunfan como artistas, ella como una estrella de teatro y él como dramaturgo y profesor universitario, hasta que se ven en el punto de mira del Gobierno tras recibir una denuncia por supuestamente haber incitado a alumnos participar en protestas contra el conflicto en Palestina.

Empieza entonces una persecución política hacia esta pareja y otros intelectuales en su misma posición. Él, junto a otros profesores, es despedido de la universidad y se enfrenta a un proceso penal. Mientras, ella se enfrenta al responsable del teatro en el que trabaja tras pedirse "desde arriba" la retirada de una obra de teatro escrita por Aziz.

En un inicio, Çatak pone el foco en la censura sufrida por los dos artistas para después llevarlo a la intimidad de su núcleo familiar que tiene que mudarse a Estambul -- escenificada en Hamburgo-- por falta de recursos debido a la persecución a todos los niveles, laboral, económico y social.

La presión política desata el conflicto entre la pareja, que inicialmente se encuentra en la misma posición de resistencia, pero evoluciona hacia diferentes formas de enfrentar las circunstancias. De forma paralela, se plasman los efectos de las circunstancias en la hija adolescente de ambos.

El director explora así el límite de la defensa de los ideales cuando las consecuencias de defenderlos condiciona la vida, un dilema que representan desde la vulnerabilidad los intérpretes Özgü Namal y Tansu Biçer como Derya y Aziz, respectivamente.

Con la dirección de Çatak, ambos plasman la tensión psicológica de los protagonistas, en una primera parte con un ritmo veloz en el desarrollo de los acontecimientos que los arrinconan poco a poco socialmente y en una segunda con uno más lento que remarca el peso de la espera en un contexto de represalias, precariedad e incertidumbre sobre el futuro.

En lo estético, destaca lo naturalista, caracterizado por una paleta de colores fríos, entre azules y grises, que rodean los espacios en los que se mueven los personajes.

La cinta, coproducción de Alemania, Francia y Turquía, se alzó con el Oso de Oro a la Mejor película en la 76 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín y compite ahora por la Espiga de Oro de la 71 Seminci.