La Cátedra de Ciberseguridad de la ULE e Incibe lanzan un curso de ciberseguridad industrial desde el 14 de octubre

Archivo - La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la ULE acogerá el curso sobre ciberseguridad industrial. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Ciberseguridad de la Universidad de León (ULE) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) desarrollarán el Curso Práctico de Ciberseguridad Industrial, que tendrá lugar entre los días 14 y 23 de octubre en modalidad presencial-online síncrono.

El curso tiene una duración total de 40 horas (27 horas lectivas y 13 horas de trabajo autónomo) y está dirigido a estudiantes de la ULE, alumnos externos y profesionales del sector con un total de 16 plazas disponibles.

Durante seis jornadas se abordarán de forma online y en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial temas "fundamentales" como la transformación digital en industria (IT/OT), descubrimiento y reconocimiento de sistemas, comunicaciones industriales seguras, configuración de firewalls industriales, detección de anomalías en sistemas de control y monitorización de red, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Los objetivos del curso son reforzar los conocimientos sobre sistemas de control industrial, conocer fundamentos de ciberseguridad en entornos industriales, concienciar sobre la importancia de la ciberseguridad en la industria y, finalmente, adquirir habilidades prácticas relativas a la ciberseguridad industrial y a las redes de comunicaciones industriales.

El curso está dirigido por la directora de la Cátedra de Ciberseguridad de la ULE, Adriana Suárez; el doctor de Ingeniería de Sistemas y Automática de la ULE Miguel Ángel Prada Medrano y el investigador del grupo Supress de la ULE Raúl González Herbón, estos dos últimos especializados en ciberseguridad aplicada a entornos industriales.

El equipo docente lo completan Daniel Pérez López, Guzmán González Mateos, Antonio Morán Álvarez, José Ramón Rodríguez Ossorio, Miguel Ángel Prada Medrano y Raúl González Herbón, profesionales y académicos con amplia experiencia en sistemas de control, redes industriales, protección de infraestructuras críticas y tecnologías de la información.

Según ha destacado la ULE, su participación garantiza un enfoque práctico y actualizado, combinando el rigor académico con la aplicación directa al sector industrial.

Con esta iniciativa la ULE pretende reforzar su compromiso con la formación especializada en tecnologías críticas y su adaptación al entorno digital industrial.