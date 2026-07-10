Catorce camiones conveniados y 4 agrupaciones de Protección Civil, en el operativo contra el fuego de El Barraco (Ávila)

ÁVILA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila aporta las 14 bombas pesadas conveniadas con la Junta, así como efectivos de cuatro agrupaciones de Protección Civil y agentes colaboradores de extinción al operativo que lucha contra el fuego que desde este mediodía arde en el término municipal de El Barraco, cerca del embalse de El Burguillo.

El diputado de Acción Territorial, José Luis del Nogal, ha explicado que todos los medios de la institución provincial están a disposición del Gobierno autonómico, que dirige las labores de extinción de este primer incendio que ha llegado a nivel 2 de Índice de Gravedad Potencial en este verano, aunque "afortunadamente parece que la jornada acabará con el fuego en Nivel 1 gracias al ingente trabajo de profesionales y voluntarios".

En cuanto se ha declarado el incendio, los medios dependientes o coordinados por la Diputación se han puesto a las órdenes del operativo, ha detallado.

Precisamente, las agrupaciones de Protección Civil que colaboran en la extinción son las de Cebreros, Navaluenga, El Tiemblo y Sotillo de la Adrada.

Además, ha asegurado que para avanzar en el control del fuego serán clave las últimas horas de luz de este viernes, en las que podrán actuar los medios aéreos, junto con la bajada de temperaturas que anuncian las previsiones meteorológicas y el posible desarrollo de chubascos.

"Agradecemos a todos los miembros del operativo su esfuerzo y compromiso para hacer frente a este primer siniestro del verano en nuestros montes, y seguimos ofreciendo toda la colaboración institucional y material al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España para extinguirlo lo antes posible", ha concluido el diputado.