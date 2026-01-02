CCOO acusa a la Junta de "engañar" a la ciudadanía y mantener un operativo de incendios "precario" e "ilegal"

Archivo - Integrantes del operativo de prevención y extinción de incendios de Castilla y León. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha acusado a la Junta de Castilla y León de "engañar" a la ciudadanía y mantener un operativo de incendios que considera "precario" e "ilegal".

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha censurado que se trate de engañar al anunciar la "fijeza" de 837 trabajadores del operativo y un supuesto aumento de la inversión del 130 por ciento, cifrado en 14 millones de euros, algo que considera que no es cierto porque no hay ni nuevos recursos ni mejoras reales.

"La Junta sabe perfectamente que esta medida no es un avance, sino el cumplimiento tardío y forzado de un acuerdo firmado en septiembre de 2022, tras el incendio que arrasó la Sierra de la Culebra en Zamora", ha indicado el responsable de Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León, José Ramón Jiménez, quien considera que es un acuerdo que se ha ejecutado "en el último minuto, después de dos años de incumplimientos, y que ahora se presenta como un logro político".

Además, el sindicato advierte de que tampoco existe el anunciado incremento presupuestario porque muchos de estas personas trabajadoras ya tenían contratos de 12 meses y el gasto ya estaba contemplado, por lo que no hay 14 millones de euros más, "por mucho que la Junta intente distorsionar la realidad".

INCUMPLE LA LEY

El operativo sigue siendo exactamente el mismo que ha demostrado "su fracaso" este verano, ha señalado CCOO, que considera que "lo más grave" es que la Junta reconoce contratos de 12 meses y envía a estos trabajadores a apagar incendios mientras se niega a reconocerlos como bomberos forestales, de forma que incumple la Ley estatal 5/2024.

Se trata de una decisión de "extrema gravedad" que niega derechos laborales, profesionales y de seguridad a un personal público que se juega la vida.

CCOO denuncia además que 837 trabajadores no son suficientes y que este colectivo ya estaba operativo cuando se han quemado más de 165.000 hectáreas en Castilla y León, trabajando "en las peores condiciones laborales de toda España", con un modelo "descoordinado, precarizado y privatizado que pone en riesgo a personas trabajadoras y población".

El sindicato ha reiterado su exigencia de un operativo público, profesional y eficaz, activo todo el año, con suficientes bomberos forestales, prevención "real" y seguridad laboral, tal y como plantea la propuesta presentada por CCOO el pasado 19 de diciembre, que contempla 3.000 bomberos forestales y 1.200 agentes medioambientales, un modelo que "garantizaría la eficacia y la seguridad del servicio sin aumentar el gasto respecto al operativo actual".