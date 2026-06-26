CCOO advierte de que la población reclusa de Topas (Salamanca) supera los 1.200 internos y su capacidad es de 1.008

Archivo - Centro penitenciario de Topas (Salamanca). - ACAIP-UGT. - Archivo

SALAMANCA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) ha reiterado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la queja presentada en octubre de 2025 por la situación de sobreocupación que sufre el centro concebido para albergar un máximo de 1.008 internos y cuya población reclusa supera actualmente los 1.200.

Esta realidad supone "una presión creciente sobre todos los servicios del establecimiento y dificulta el normal funcionamiento de la actividad penitenciaria", ha asegurado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, CCOO ha añadido que durante los dos últimos años se ha producido un importante incremento de la población reclusa, lo que ha consolidado "una situación de masificación que genera mayores dificultades de gestión, incrementa la tensión dentro del centro y repercute negativamente tanto en las condiciones de trabajo de los empleados públicos como en la calidad del servicio prestado".

A todo ello, ha indicado, se suma el retraso en la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas semanales. "Más de dos meses después de la fecha prevista para su aplicación, los trabajadores penitenciarios continúan sin ver materializada esta medida, pese a los compromisos adquiridos por la Administración", ha apuntado.

Esta situación, ha criticado CCOO, incrementa el malestar existente entre la plantilla, especialmente en un contexto marcado por la "sobreocupación" del centro, el aumento de la conflictividad y "la creciente presión que soportan los distintos servicios penitenciarios".

El sindicato considera que la Administración Penitenciaria debe adoptar de manera urgente medidas encaminadas a reducir la población reclusa mediante una "adecuada" redistribución entre centros penitenciarios, cubrir las vacantes existentes en el ámbito sanitario y proceder "de forma inmediata" a la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas semanales comprometida para los empleados públicos penitenciarios.

CCOO ha advertido de que la situación del centro penitenciario, con una combinación de una población reclusa muy superior a la capacidad del establecimiento, la falta de personal facultativo, el incremento de las agresiones y el incumplimiento en la implantación de las 35 horas genera "un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo y del propio servicio público penitenciario".

Por todo ello, ha exigido "respuestas inmediatas por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias antes de que una situación ya muy preocupante alcance niveles aún más difíciles de gestionar".