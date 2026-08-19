CCOO asegura que un uso "indiscriminado" de convoyes de extinción de incendios demuestra un operativo "sobrepasado"

Camión de bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Caboalles de Abajo, León, Castilla y León (España). El incendio en esta localidad ha sido estabilizado y rebajado a nivel cero tras una noche de intens - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras considera que el uso "indiscriminado" de conveoyes de extinción de incendios forestales demustra que el operativo está "sobrepasado".

CCOO, en un comunicado recogido por Europa Press, ha lamentado que la Junta siga "poniendo el carro antes que los bueyes" con la decisión de utilizar los "convoyes" que van "saltando de provincia en provincia" y ha advertido de que, si no se reconduce esta situación, recurrirá "una vez más" a los tribunales porque considera que la Junta está precarizando al operativo y pone en riesgo la seguridad del personal.

El sindicato ha explicado que la falta de medios y organización por parte de la Junta de Castilla y León ha llevado este año a tener a todos los medios del operativo "bailando" de una provincia a otra mediante "convoyes" en los que se aglutinan bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos ingenieros con camiones autobomba y otros vehículos ligeros para trasladarse desde su provincia de trabajo a otros incendios forestales en otras.

"La idea no es necesariamente mala, pero lo que se está haciendo es vestir un santo para desvestir a otro", ha señalado CCOO, quien ha insistido en que la regulación que se pretende de estos convoyes entre provincias "es una muestra más del fracaso del modelo y de que el operativo está completamente sobrepasado y desbordado".

A juicio del sindicato, con el envío de medios y recursos de una provincia donde ya son escasos a otra donde también hay pocos y tienen grandes incendios lo que se consigue es asegurarse de que todo el operativo "esté sobrepasado en todas las provincias" con acumulaciones de horas de trabajo y horas extraordinarias que no se podrán compensar a lo largo del año.

Además, ha añadido que los medios de extinción que se envían no solo pierden algo de eficacia al trabajar fuera de su territorio habitual, sino que la provincia de origen se queda sin medios suficientes para el caso de que surjan nuevos incendios. Como ejemplo de ello ha puesto el incendio de Fermoselle (Zamora), donde tuvieron que recuperar medios de la provincia zamorana que se habían enviado a los fuegos de Ávila.

"Para más inri, bajo el pretexto de la 'optimización de recursos' y la 'eficacia', la instrucción viene a imponer una disponibilidad rayana en la esclavitud, unas jornadas maratonianas y unos descansos inaceptables", ha aseverado.

DE NUEVO A LOS TRIBUNALES

Así, ha afirmado que "es evidente" que si no se reconduce esta situación el sindicato tendrá que acudir otra vez a los tribunales porque la Consejería "está precarizando al operativo y pone en riesgo la seguridad del personal" y ha censurado que la Junta de Castilla y León siga "maltratando" al personal que trabaja en la extinción de los incendios forestales.

"Esta negligente política se mantiene a pesar de tener una querella criminal por vulnerar los tiempos de trabajo y otros derechos laborales de los trabajadores de este operativo y un conflicto colectivo por vulnerar el convenio colectivo de los bomberos forestales, denuncias varias en la inspección de trabajo", ha advertido.

CCOO ha recordado que lleva tiempo denunciando que el modelo de operativo de incendios forestales de Castilla y León es, no solo anticuado, sino completamente "inservible" para el problema que actualmente suponen estos incendios.

Asimismo, ha advertido de que el operativo funciona con criterios y con un modelo organizativo del hace 22 años (el Decreto 89/2004 lo regula legalmente) que demostró sus "gravísimas carencias" en los incendios de la sierra de la Culebra en Zamora en el 2022 y que el año pasado, en agosto, colapsó por completo en los incendios de León y Zamora.

CCOO cree que lo que este año ha sucedido en Ávila, en Segovia y en Zamora (otra vez Fermoselle) "es un capítulo más de este terrible culebrón que no tiene pinta de acabar".

El sindicato ha agregado que "se pierde la cuenta" de los compromisos incumplidos, de actualizar el modelo y de caminar hacia un operativo público, lo que cree que demuestra que, "en el fondo", no existe "ninguna voluntad política" de mejorar esta situación.

"Las declaraciones de la nueva consejera nos cuentan la misma historia fracasada, más privatizaciones, más empresas y más chiringuitos de la Junta. Lo que vemos y comprobamos es que la promesa de Mañueco de un operativo público es un engaño", ha concluido el sindicato.