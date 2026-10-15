CCOO avisa de la "falta crónica" de personal en el Zambrana, donde hay "dos educadores para atender a doce menores"

Archivo - Fachada del Centro Regional Zambrana para Menores Infractores,. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León y la sección sindical de CCOO en el Centro Regional de Menores de Zambrana ha advertido de la "falta crónica" de personal educativo en el centro, donde hay "dos educadores para atender a doce menores".

Según ha señalado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, esta falta de personal "sigue agravándose" y presenta un "riesgo" para las personas trabajadoras, así como "compromete el funcionamiento del servicio".

A ello se suma la falta de personal en el área de coordinación desde el pasado viernes, un contexto de falta de plantilla que hace "imposible desarrollar con normalidad la intervención educativa, que es la razón de ser de un centro como Zambrana".

"Hay momentos en los que algunos menores necesitan una atención individualizada para reconducir la convivencia del grupo y poder continuar con el trabajo educativo, pero con dos profesionales para doce menores esa atención resulta inviable, porque no queda nadie para atender al resto", ha apuntado el sindicato.

El trabajo educativo, ha continuado, "queda así relegado a la mera contención", cuando la finalidad del centro es "acompañar a los menores en su proceso de reinserción social y educativa", ha lamentado.

En este contexto, CCOO ha reiterado que la falta de personal "no es solo un problema de calidad del servicio, es un problema de seguridad y salud laboral". "Con menos profesionales de los necesarios aumentan las cargas de trabajo, se hace más difícil prevenir las situaciones de conflicto y crece el riesgo para quienes trabajan en atención directa, en un centro en el que en los últimos meses se han sucedido las agresiones al personal", ha apuntado.

Esa misma falta de medios "dificulta" también la labor preventiva ante otras situaciones que preocupan a la plantilla, como la presencia en el centro de objetos cuya tenencia no está permitida, lo que supone "una brecha de seguridad y un problema de prevención de riesgos laborales, no una cuestión disciplinaria".

CCOO ha precisado que no señala a los menores porque son quienes están bajo la responsabilidad de la Administración y son "los primeros perjudicados cuando el centro no cuenta con los profesionales necesarios para atenderlos".

Así, considera que el problema son las condiciones de gestión, de recursos y de seguridad en las que se les atiende, una situación que "no es nueva", pues la falta de personal se "arrastra" desde que ADIS Meridianos comenzó a gestionar el área de reforma del centro.

"Pese a que la hemos trasladado en numerosas ocasiones tanto a la empresa como a la Junta, los puestos necesarios siguen sin cubrirse", ha aseverado, para incidir en que la responsabilidad es de la entidad pero también de la Administración autonómica, que "tiene la obligación de velar por que se cumplan las condiciones del contrato, también en lo que se refiere a la dotación de personal".

CCOO ha subrayado que a la Junta le corresponde controlar que los recursos públicos que destina a este contrato "se traduzcan de forma efectiva en el personal y en las condiciones de atención que exige el propio pliego".

"Externalizar la gestión de un servicio público no exime a la Administración de su responsabilidad, y es precisamente la falta de una supervisión real la que está permitiendo que esta situación se cronifique", ha manifestado el sindicado.

De esta manera, exige a la empresa que se cubra "de inmediato" los puestos de atención directa y de coordinación necesarios para "garantizar una atención digna a los menores y unas condiciones de trabajo seguras", mientras a la Junta reclama que se "ejerza una supervisión real y efectiva del cumplimiento del pliego, con inspecciones periódicas y expedientes sancionadores cuando proceda".

Por último, ha defendido que cualquier prórroga o nueva adjudicación del contrato de gestión quede "condicionada" a la corrección de estas deficiencias y garantice una dotación de personal suficiente para atender a los menores con garantías.