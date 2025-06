CCOO avisa que la falta de personal y mala organización causa riesgo psicosocial en personal no docente de Educación

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido de una "situación muy grave" en riesgos psicosociales en la Consejería de Educación a raíz de la encuesta realizada en las direcciones provinciales y en los centros docentes no universitarios, la cual refleja que la falta de personal y la mala organización son las "causas principales".

En un análisis global, el 100 por ciento de las personas que han respondido a las encuestas están expuestos gravemente a algún tipo de riesgo psicosocial de los medidos, como exigencias psicológicas, influencia y control sobre el contenido del trabajo, inseguridad por el futuro, el apoyo social y claridad de rol, doble presencia (en el hogar y en el trabajo), y la estima.

En cuanto a las exigencias psicológicas, el 66 por ciento de las personas que han respondido, están expuestas de forma muy grave, y un 20 por ciento de forma grave, a riesgos psicosociales relacionados con las exigencias psicológicas.

Estas exigencias hacen referencia al volumen de trabajo en relación con el tiempo disponible para hacer dicho trabajo (presión de tiempo), así como tener que ocultar los propios sentimientos o emociones, o en realizar un alto esfuerzo intelectual en las tareas a realizar, según ha señalado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, el 62 por ciento considera que tiene que realizar muy rápido su trabajo muchas veces o siempre, lo que implica un mayor esfuerzo intelectual para evitar errores, mientras que el 61,3 por ciento indica que la distribución irregular de trabajo hace que se le acumule el trabajo siempre o casi siempre, pudiendo llevar el trabajo al día únicamente un 8,6 por ciento.

Asimismo, al 38,6 por ciento le cuesta olvidar muchas veces o siempre los problemas de su trabajo, el 45,3 por ciento considera el trabajo muy desgastador emocionalmente y al 42 por ciento le exige esconder sus emociones muchas veces o siempre.

En cuanto a la influencia y el control sobre el contenido del trabajo, el 30 por ciento está expuesta de forma muy grave y el 39,3 por ciento de forma grave a este tipo de riesgos psicosociales, según la encuesta.

Igualmente, el 73,3 por ciento considera que no tiene apenas influencia o no tiene ninguna influencia en la cantidad de trabajo que tiene, mientras el 49,3 por ciento opina que no se tiene en cuenta su opinión en la asignación de las tareas encomendadas y el 31,3 por ciento asegura que no puede elegir el orden en el que desempeñar las tareas asignadas.

CCOO ha indicado que "llama la atención" que el 66 por ciento de las personas encuestadas están expuestas a riesgos relacionados con la "inseguridad en el futuro y las escasas compensaciones sociales del trabajo", tales como la inseguridad contractual, un cambio de puesto de trabajo o tarea, lo que supone "una evidencia del exceso insoportable de temporalidad en el empleo público".

Además, según la encuesta, el 89,3 por ciento está expuesto a riesgos psicosociales relacionados con la falta de apoyo social, de previsibilidad o de claridad de rol en el trabajo, lo que se refiere a "cuando hay que trabajar aisladamente, sin apoyo de los superiores o compañeros y compañeras, con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo". De ellos, un 58 por ciento presenta un grave riesgo.

También un 80 por ciento de las personas están expuestas gravemente a riesgos relacionados con la doble presencia y sus dificultades para compaginar las tareas domésticas con las laborales, y el 95,3 por ciento tiene riesgos psicosociales relacionados con la estima y la valoración social, de los cuales un 74 por ciento está en grave riesgo.

Para CCOO todos estos resultados "dejan en evidencia la situación compleja en la que están las personas que trabajan en labores administrativas dentro de la consejería de Educación", pues, tal y como ha apuntado, "odas ellas están expuestas a algún tipo de riesgo psicosocial".

En este sentido, el sindicato ha llamado a "no olvidar que la exposición a los riesgos psicosociales en muchas ocasiones termina derivando en problemas relacionados con temas de salud mental, destacando la ansiedad, la depresión, y el síndrome de burn-out, así como en problemas musculares debido a la tensión generada".

Para remediarlo, CCOO exige a la Consejería de Educación "valorar más a las personas que trabajan en ella": "Debería contar con su opinión a la hora de gestionar y asignar el trabajo, dejando claras las funciones de cada una en función del cuerpo al que pertenecen, teniendo en cuenta la carga de trabajo y la falta de recursos humanos para la realización del mismo".

De este mood, también ha reclamado a la Consejería "cuidar la comunicación con el personal que tiene a su cargo, mejorar la organización del trabajo y planificarlo de forma que sea más lineal y no provoque situaciones de sobrecarga", además de "poner más recursos en los momentos en los que se perciba que va existir esos picos de trabajo" y "potenciar una mayor autonomía de trabajo".