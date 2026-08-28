CCOO censura el envío de cartas al colectivo de Inspección de Auvasa para obligar a prolongar jornada y exige retirarlas

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VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en la empresa de autobuses urbanos de Valladolid Auvasa ha denunciado públicamente el envío de cartas por la Jefatura de Inspección al personal de este departamento para obligar a los trabajadores a prolongar su jornada con motivo de los servicios extraordinarios vinculados a conciertos, ferias y otros eventos en la ciudad.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha exigido "la retirada inmediata y anulación" de las cartas y considera "inaceptable" que las consecuencias de una falta de planificación empresarial recaigan directamente sobre la plantilla mediante órdenes individuales de obligado cumplimiento.

CCOO ha incidido en que estos acontecimientos son conocidos y programados con suficiente antelación, por lo que Auvasa debe prever los recursos humanos necesarios y organizar los servicios extraordinarios conforme a los mecanismos establecidos en el convenio colectivo y en los acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores.

La organización sindical cuestiona especialmente la gestión del responsable de la Jefatura del departamento y las interpretaciones que realiza de determinados artículos del convenio y de los acuerdos alcanzados con el comité de empresa.

"Estas interpretaciones no se corresponden con lo pactado y CCOO reclama que las decisiones sobre organización y jornada se adopten respetando la negociación colectiva y los derechos de la plantilla", ha señalado la organización sindical, que ha añadido que la responsabilidad de dirigir un área vinculada directamente con la organización de horarios, frecuencias y funcionamiento de las líneas de Auvasa exige "planificación, coordinación y capacidad de anticipación".

DECISIONES UNILATERALES

Además, Comisiones ha apuntado que no es la primera ocasión en la que debe cuestionar decisiones procedentes de esta Jefatura y los problemas organizativos no pueden solucionarse mediante decisiones unilaterales que terminan afectando a las condiciones laborales y al propio funcionamiento del servicio público.

Por ello, CCOO exige que las cartas queden sin efecto, que este criterio no se extienda a otros colectivos, que se respeten el convenio y los acuerdos con el comité de empresa y que la empresa planifique "con suficiente antelación" los servicios extraordinarios.

Además, el sindicato reclama además que se revisen y corrijan las decisiones organizativas que están contribuyendo al deterioro del servicio y ha aclarado que la plantilla "no va a pagar con sus derechos" la falta de planificación de la empresa.

Ante esta situación, CCOO Auvasa celebrará una asamblea de afiliación el 1 de septiembre en su sede de la Plaza Madrid, en horario de mañana y tarde, en la que se abordará la situación del preacuerdo del convenio colectivo, la exigencia de retirada de las cartas, la posibilidad de que la medida se extienda a otros colectivos y la propuesta de paros que la sección sindical llevará al Pleno del comité de empresa del 2 de septiembre. También se analizará la situación organizativa y el deterioro del servicio público de Auvasa.