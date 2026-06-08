CCOO cifra en más del 90% el seguimiento de la huelga del transporte por carretra en Segovia. - CCOO SEGOVIA

SEGOVIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada por Comisiones Obreras en el sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Segovia ha registrado un seguimiento superior al 90 por ciento durante las primeras cuatro horas de la jornada del lunes 8 de junio, según ha informado el sindicato.

La organización ha valorado el dato como un respaldo directo a las posiciones que mantiene en la mesa de negociación del convenio colectivo del sector, cuyo bloqueo ha motivado la convocatoria de estas movilizaciones.

La jornada se ha iniciado a las cinco de la madrugada con una concentración de piquetes informativos en el Centro de Transportes de Segovia, donde se han reunido alrededor de treinta trabajadores para informar sobre los motivos del conflicto. Según ha precisado CCOO, la participación ha sido especialmente significativa en las plantillas de las empresas Avanza e Inecar, donde el seguimiento ha rozado prácticamente el 100 por cien.

Desde el sindicato se ha destacado que la jornada ha transcurrido sin incidencias. Los representantes sindicales han realizado el seguimiento de los servicios mínimos establecidos por la Autoridad Laboral, que CCOO ha calificado de "excesivos y limitadores del ejercicio del derecho de huelga". La organización ha subrayado, no obstante, el comportamiento ejemplar tanto de los trabajadores designados para cubrir esos servicios como del conjunto de la plantilla que ha secundado los paros.

Estos paros, que se desarrollan en horario de mañana entre las 05.30 y las 09.30 horas, y de tarde entre las 14.00 y las 18.00 horas, están convocados para los días 8, 9 y 12 de junio, además de todos los lunes y jueves de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Esta extensión del calendario de movilizaciones responde, según el sindicato, al bloqueo sostenido por parte de la patronal en la negociación del convenio colectivo.

PRINCIPALES DISCREPANCIAS

El conflicto laboral en Segovia se enmarca en una situación más amplia que afecta al conjunto del sector en Castilla y León. CCOO ha señalado que existen actualmente seis mesas de negociación abiertas en el transporte de viajeros por carretera en la comunidad, todas ellas con dificultades para alcanzar acuerdos. En el caso segoviano, las discrepancias principales se centran en tres ejes: la actualización salarial, la reducción progresiva de la jornada laboral y la mejora del sistema de antigüedad, que el sindicato considera limitado de forma injustificada por los topes vigentes.

CCOO ha denunciado que la patronal del sector en Segovia ha optado por abandonar la mesa de negociación y bloquear cualquier posibilidad de acuerdo. Esta actitud, ha señalado el sindicato, ha sido la que "ha obligado a las organizaciones sindicales a convocar las movilizaciones en curso".

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla y León se ha instado a los representantes empresariales a retomar la negociación "con voluntad real de acuerdo" y a presentar propuestas que, según el sindicato, sean "acordes con la situación actual del sector".

La organización sindical ha advertido de que las movilizaciones continuarán en los próximos días si no se producen avances significativos en la negociación. CCOO ha reafirmado su compromiso con la defensa de las condiciones laborales y salariales de las plantillas del transporte de viajeros por carretera en la provincia, en un conflicto que, de no resolverse en las próximas semanas, podría extenderse a lo largo de todo el verano, dado el calendario de paros previsto hasta el mes de septiembre.