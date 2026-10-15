CCOO considera que el Presupuesto de la Junta debilita al sector público de Castilla y León

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha analizado el Proyecto de Presupuestos de la Junta para 2027 y ha advertido de que las cuentas autonómicas presentan "desequilibrios estructurales, recortes en participación institucional y un modelo fiscal injusto", a pesar de contar con un incremento de recursos tras dos ejercicios prorrogados.

La líder sindical ha mostrado su preocupación por el crecimiento de los beneficios fiscales, que ascienden a 920 millones de euros, lo que supone un 36,4 por ciento más que en el ejercicio anterior. Fernández de los Muros ha criticado que estas medidas benefician a las rentas altas y ha recordado que la bonificación en Sucesiones en 2024 la disfrutó menos del uno por ciento de la población, al tiempo que ha remarcado que los 920 millones equivalen a "más de tres veces toda la partida destinada a vivienda".

Asimismo, el sindicato ha advertido del riesgo que supone el mantenimiento de los ingresos públicos sin el respaldo de los fondos europeos, señalando que los ingresos se sitúan en el 17,4 por ciento del PIB y los gastos en el 17,5 por ciento, lejos del 18,1 por ciento registrado en 2008. Por ello, la dirigente, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha lamentado que se insista en las rebajas fiscales a quienes más tienen y ha concluido que no se recupera el peso del sector público necesario, lo que pone en peligro la financiación de servicios esenciales al finalizar los fondos europeos.

En materia de servicios sociales y dependencia, CCOO ha valorado el aumento presupuestario, procedente en parte de fondos estatales para centros y profesionales, pero ha exigido que este esfuerzo económico se refleje en el empleo y en las condiciones de las trabajadoras. Fernández de los Muros ha destacado la urgencia de acabar con la precariedad, mejorar los salarios y garantizar unas ratios de plantilla dignas en residencias, ayuda a domicilio y dependencia.

Finalmente, el sindicato ha incidido en la necesidad de impulsar los servicios públicos en el medio rural mediante políticas de ordenación del territorio que garanticen el acceso equitativo a sanidad, educación, transporte y cuidados. Respecto al Diálogo Social, la secretaria general ha manifestado que cualquier recorte a las organizaciones sindicales y empresariales es "una decisión estrictamente política" y ha insistido en mantener la concertación social para garantizar la calidad democrática y la cohesión social.