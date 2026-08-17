CCOO critica que 95 viviendas públicas se mantengan vacías en Valladolid pese a las dificiultdes para acceder a un hogar

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha criticado que 95 viviendas públicas sigan vacías en Valladolid mientras miles de personas tienen dificultades para acceder a un hogar digno y ha exigido a las administraciones responsables que activen las mismas.

La organización sindical, en un comunicado recogido por Europa Press, ha advertido de que mantenerlas vacías "evidencia una falta de voluntad política para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y familias más vulnerables".

CCOO considera "inadmisible" que estas viviendas públicas hayan permanecido vacías en Valladolid mientras numerosas personas han tenido "enormes dificultades" para acceder a una vivienda digna y ha reclamado que estos inmuebles cumplan su función social y se pongan a disposición de quienes más los necesitan.

El sindicato también ha señalado que, entre las personas que más dificultades han encontrado para acceder a una vivienda, se han situado las familias vulnerables, las que se encuentran en riesgo de exclusión social, muchas personas migrantes y mayores con pocos recursos, especialmente mujeres con pensiones bajas.

Además, ha advertido de que el fuerte incremento de los precios de compra y alquiler ha agravado las barreras de acceso a la vivienda en el mercado privado.

La organización sindical ha subrayado que la situación ha resultado especialmente preocupante a la vista de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del INE, según los cuales el 17,2 por ciento de la población de Castilla y León ha estado en riesgo de pobreza.

Asimismo, ha apuntado que la tasa Arope entre la población infantil ha alcanzado el 31,5 por ciento, de modo que casi uno de cada tres niños de la Comunidad ha estado en riesgo de pobreza o exclusión social.

FUNCIÓN SOCIAL

Ante esta realidad, CCOO ha defendido que la vivienda pública debe desempeñar una función social y ha reclamado políticas que pongan a las personas en el centro.

"Mientras haya personas sin una vivienda digna y pisos públicos vacíos, algo está fallando", ha señalado la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín, quien ha reclamado soluciones para que las viviendas disponibles lleguen a quienes más las necesitan.

Además, el sindicato considera que el problema no ha sido únicamente la falta de vivienda, sino también la falta de voluntad política para garantizar que los recursos públicos lleguen a la población más vulnerable.

En esta línea, ha lamentado que ningún Gobierno haya priorizado el mantenimiento de viviendas públicas vacías frente a la necesidad de garantizar un techo digno y adecuado a las personas que más lo necesitan.