CCOO CyL y organizaciones sindicales alemanas abordan cómo afrontar el "reto" de gobiernos de "extrema derecha"

Miguel Montero, de la Asociación Alemana de Formación Política, junto a la secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Castilla y León, Fundación Triángulo y organizaciones sindicales y sociales de las regiones alemanas de Sajonia y Turingia participan en Valladolid en un programa europeo de formación en el que tratan de fortalecer vínculos e intercambiar experiencias para afrontar lo que considera el "reto" de la llegada de los gobiernos de "extrema derecha" y mantener su papel de "dique de contención".

Así lo han explicado la secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, y Miguel Montero, de la Asociación Alemana de Formación Política, durante una jornada presencial de este programa europeo denominado Pacader bajo el lema 'Fortaleciendo la resiliencia democrática en Castilla y León'.

"Pretendemos fortalecer los vínculos, fortalecer el conocimiento, tener más formación, tener más experiencias para poder afrontar de una forma colectiva en el marco de Europa la ola reaccionaria que tenemos ya desde hace bastante tiempo, rondando en todos los gobiernos, en muchos de los gobiernos de Europa", ha señalado Fernández de los Muros, quien ha concretado que en este programa participan organizaciones sindicales y civieles de Sajonia y Turingia y CCOO y Fundación Triángulo en el caso de Castilla y León.

Así, ha concretado que el objetivo es "fortalecer" los vínculos y tener más conocimiento para que "desde los valores democráticos" se pueda afrontar un escenario en el que ha asegurado que lo que se prentede "de una forma más que evidente" es un "cambio de modelo social".

A su juicio, este cambio que se trata de imponer tiene que ver con unos intereses económicos "muy claros" y frente al cual considera que estas organizaciones que llevan tiempo poniendo "un dique de conteción" contra ello son las únicas que pueden "afrontarlo de forma clara".

Ana Fernández ha señalado que hace dos años y medio ya se "combatió" en Castilla y León, que es lo que pretenden mostrar a los participantes alemanes en el programa con el fin de que, durante estos días, "desde lo colectivo y desde el debate" puedan sacar las conclusiones necesarias para "fortalecer" los valores democráticos, el diálogo social, la participación "y, sobre todo, la convivencia".

En este contexto, Miguel Montero ha explicado que se trata de un programa "ambicioso", financiado por la Unión Europea en el programa Erasmus Plus, que tiene un módulo online con sesiones con expertos para aprender técnicas de la sociedad civil de diferentes contextos para "afrontar los discursos de odio", el trabajo en redes sociales y la política de alianzas por ejemplo de la sociedad civil.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

El lema central, ha apuntado, es "fortalecer la resiliencia democrática" en unas regiones que ya tienen que afrontar una participación de la "extrema derecha" en el gobierno o regiones como Sajonia y Turingia donde tiene un peso importante en las elecciones y las encuestas.

A este respecto, ha asegurado que en Castilla y León se vio el "reto" que significa para la sociedad civil en su conjunto, pero también para el movimiento sindical, el que la "extrema derecha" llegue al gobierno, "el desmantelamiento de derechos de instituciones" y el "cuestionamiento de la memoria histórica".

De esta forma, el programa tiene un carácter "muy amplio" y aborda una "diversidad de retos", tanto los derechos sindicales como la juventud, el mundo agrario o la memoria histórica.

"Miramos qué podemos aprender de una región que es similar a las alemanas de Sajonia y Turingia, de mucha extensión, mucha zona rural, una extrema derecha fuerte, arraigada, y un movimiento sindical que se sabe defender y una sociedad civil", ha agregado Montero, quien ha puesto como ejemplo de ello a una asociación de un pueblo pequeño en Sajonia "que se defiende, que es combativa".

Posteriormente, Miguel Montero ha apuntado que el proceso de aprendizaje se trasladará a Alemania para conocer esas realidades, tendrá un carácter "común" y esperan que sirva para estrechar lazos y hacer un "seguimiento" de lo que está pasando en las realidades concretas de cada lugar en el futuro.

Así, espera que este sea el comienzo de una colaboración y de un apoyo mutuo ante estos retos. "En Alemania, de momento, lo que se denomina el muro de contención de la democracia cristiana sí se mantiene y aquí lamentablemente al parecer no existe ese muro de contención", ha agregado Miguel Montero, quien cree que esto refleja qué podría pasar y por ello para la parte alemana también "va a ser un aprendizaje fuerte e impactante".