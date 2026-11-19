VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO, sindicato mayoritario en Correos, ha trasladado por carta a la Delegación del Gobierno en Castilla y León su denuncia por el "deterioro" del servicio postal público, los "recortes" de plantilla y el "incumplimiento" de los compromisos laborales adquiridos por la compañía, y ha anunciado movilizaciones "inminentes" para defender el empleo y esta prestación pública.

Según ha informado la organización sindical en un comunicado recogido por Europa Press, la iniciativa se enmarca en una campaña institucional coordinada en todo el territorio en la que advierte de "responsabilidades" que alcanzan también a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Gobierno, al tiempo que reclama "medidas urgentes para garantizar la calidad del servicio, proteger el empleo y asegurar el futuro de Correos como empresa pública estratégica".

En Castilla y León, la falta de personal en todas las provincias de la Comunidad causa "dificultades para garantizar el reparto, retrasos en la entrega de envíos, sobrecargas de trabajo y una disminución de la capacidad de atención presencial", unas deficiencias que afectan especialmente "a las zonas rurales y a las personas que más necesitan disponer de servicios públicos accesibles y cercanos".

Para CCOO, Correos constituye un servicio público "esencial" y una infraestructura "estratégica" cuya presencia territorial "garantiza la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos, por lo que reducir personal y debilitar su red supone poner en riesgo una prestación fundamental para el conjunto de la ciudadanía".

Por ello, CCOO ha advertido de que este "incumplimiento reiterado erosiona la confianza y encamina el conflicto hacia las movilizaciones de forma inminente".

Asimismo, ha solicitado a la Delegación del Gobierno que traslade formalmente la situación y sus reivindicaciones al Ejecutivo y a los ministerios competentes, e impulse la intervención de las instancias responsables, incluida la SEPI como accionista único de Correos, "con el fin de obtener una respuesta expresa y actuaciones concretas para desbloquear los compromisos pendientes".