CCOO denuncia la "falta de protección jurídica" del profesorado de CyL en las salidas escolares

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León ha denunciado la situación de "desprotección y riesgo" en la que se encuentran los docentes de las escuelas públicas cuando hay salidas escolares con el alumnado y que se "agrava" cuando éstas exceden el horario lectivo.

La organización sindical califica de "inaceptable" que la Consejería de Educación asuma como "normal" que el profesorado invierta "su tiempo libre, fines de semana o noches en viajes de estudios, visitas culturales y actividades fuera del centro sin recibir ningún tipo de compensación", además de asumir "riesgos legales derivados de la responsabilidad por el cuidado de menores".

En este contexto, la organización ha recordado que existe una "normativa autonómica clara" que establece las indemnizaciones por razón del servicio (dietas, kilometraje y gastos de manutención o alojamiento) y da cobertura jurídica a los desplazamientos del personal fuera de su centro educativo.

El sindicato, a través de un comunicado, considera que se utiliza "la vocación y el compromiso" del profesorado para sostener un modelo de actividades "cuya cobertura depende de la buena voluntad de los equipos directivos, del profesorado y de la costumbre de cada centro educativo", cuando existe una normativa "perfectamente aplicable".

"Si un docente se desplaza y asume la tutela de menores fuera de su horario laboral, la administración tiene la obligación legal de nombrarle una comisión de servicio y abonarle las indemnizaciones correspondientes", señalan desde la Federación de Enseñanza.

Ante esta situación de "inseguridad jurídica y de falta de reconocimiento" de las tareas que asume el profesorado, la Federación de Enseñanza de CCOO ha exigido a la Consejería de Educación la convocatoria "urgente" de una mesa de negociación para adaptar la normativa "a la realidad específica de los centros docentes y contemplar todas las situaciones que requieren atención".

Asimismo, ha reclamado que, mientras dicha adaptación no se produzca, se aplique "de manera inmediata la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio a todas las salidas, excursiones y actividades complementarias que supongan una prolongación de la jornada laboral del profesorado, mediante una circular aclaratoria dirigida a todas las Direcciones Provinciales".

"La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León advierte que, de no corregirse esta situación de inmediato, animará al profesorado a suspender de forma colectiva cualquier actividad fuera del horario lectivo que no cuente con la orden de comisión de servicio y la garantía de su correspondiente retribución. La educación pública de calidad no debe sostenerse sobre la inseguridad de sus trabajadores", concluye el comunicado.