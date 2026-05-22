CCOO denuncia que la Junta reconoce "máximo riesgo" de incendios, pero mantiene medios de peligro bajo

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado que la Junta mantiene los medios de peligro bajo de incendios cuando, a través de un escrito remtidio a todas las provincias de la Comunidad, reconoce un "riesgo extremo" ante las condiciones meteorológicas previstas para estos días.

El responsable de medio ambiente de la organización, José Ramón Jiménez, ha lamentado que el operativo de prevención y extinción sigue en "el caos más absoluto": "falta de medios, de personal y de organización".

Es la misma denuncia que CCOO repite en los últimos años, pero ahora con la "novedad" de que la propia Consejería de Medio Ambiente haya avisado a todas las Delegaciones Territoriales de la Junta la situación de "máximo peligro de incendios" que se va producir desde hoy y durante toda la próxima semana.

"A pesar de esta situación, no hay declaración de peligro ni activación de medios extraordinarios. Recordamos el desastre que se produjo en 2022 en Zamora y no descartamos que este verano pueda ser mucho más malo que el terrible 2025", señala en declaraciones recogidas en un comunicado remitido a Europa Press.

La organización ha explicado que la Junta, en este documento al que hace referencia, asegura que desde el viernes 22 de mayo hasta el viernes 29 de mayo se esperan unas condiciones meteorológicas "desfavorables para incendios forestales".

"El índice de peligro de incendio AEMET será de moderado a extremo destacando el domingo y el lunes con extremo la zona centro-sur del territorio y el 27 con valores de altos a muy altos. La situación sinóptica es muy desfavorable, con una DANA situada al oeste de la península que traerá vientos sur desecantes y capacidades convectivas", añade el documento reproducido literalmente por CCOO.

Para una situación de esta naturaleza, de este "peligro extremo", José Ramón Jiménez lamenta que las medidas que se proponen "resultan inexplicables, por escasas y de eficacia nula". "No hay más medios movilizados, no hay más recursos, no hay situación legal de alerta, no hay adelanto de campaña y no se habilitan más guardias para tener más gente en el monte", ha criticado.

Desde CCOO consideran "absolutamente escandalosa" esta situación. "Es decir, la Junta sí avisa del máximo riesgo, pero no pone medios ni hace nada más que asustarse en un ejercicio de irresponsabilidad absoluta por parte de los responsables de la Consejería", ha apostillado.

Para el representante sindical, el "caos organizativo y falta de recursos" en el operativo este año es "aún peor" que el año pasado, en todos los colectivos afectados.

De esta forma, ha relatado que hay cuadrillas de tierra sin constituirse, personal sin experiencia, dotaciones de bomberos forestales incompletas, camiones sin conductor, plazas de agentes medioambientales sin cubrir y agentes medioambientales sin guardias de incendios y sin calendarios, a fecha de hoy en el mejor de los casos hay 2 o 3 agentes medioambientales de guardia según la provincia, para poder llevar a cabo la dirección de extinción de un eventual incendio, no hay personal de vigilancia o hay puestos de vigilancia inoperativos en distintas provincias, un suma y sigue en todos los colectivos, lo que, en opinión de Jiméne supone "un desastre anunciado con los mismos responsables".