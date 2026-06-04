CCOO denuncia la "sobrecarga, agotamiento y falta de recursos" de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León ha denunciado la situación de sobrecarga, agotamiento y falta de recursos que sufren los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) y los Equipos de Atención Temprana de la Comunidad.

Según el sindicato, la "escasez estructural" de personal está poniendo "en riesgo" tanto la salud laboral de los profesionales como la calidad de la atención que recibe el alumnado más vulnerable.

CCOO sostiene que los servicios de orientación educativa se encuentran desbordados por tres factores principales, señala a través de un comunicado.

En primer lugar, unas plantillas "obsoletas e insuficientes" para atender el volumen actual de trabajo. El sindicato denuncia que existen casos extremos en los que "solo tres profesionales" de Servicios a la Comunidad deben atender hasta 20 centros escolares.

A esta falta de personal se suma "un aumento creciente de la complejidad socioeducativa". "Los equipos afrontan cada vez más casos de alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a trastornos del espectro autista (TEA) o enfermedades raras, además de la incorporación continua de alumnado extranjero y familias en situación de vulnerabilidad o protección internacional", añade el sindicato.

Esta realidad, para la organización, exige un acompañamiento constante a familias, centros y servicios sanitarios y sociales, al tiempo que incrementa notablemente las evaluaciones psicopedagógicas, que en algunos equipos superan las 200 por curso.

Según CCOO, esta situación está alargando los tiempos de respuesta ante casos urgentes "de maltrato o riesgo social infantil". El sindicato también critica la "rigidez organizativa" impuesta por la Consejería de Educación.

Denuncia que se está exigiendo una permanencia fija de cuatro días semanales en los centros educativos, pese a que la orden establece un mínimo de tres días. Esta medida, asegura, elimina el tiempo necesario para redactar informes técnicos, coordinarse con servicios externos y atender incidencias sobrevenidas dentro de la jornada laboral.

"Como consecuencia, muchos profesionales se ven obligados a prolongar su trabajo en casa para cumplir con sus funciones, superando las 35 horas semanales establecidas", mantiene el sindicato.

Ante esta situación, la Federación de Enseñanza de CCOO ha exigido a la Consejería una revisión "inmediata" de las plantillas de todos los EOEP para "adaptarlas a la realidad territorial y social de los centros, así como un incremento de profesionales de Servicios a la Comunidad que permita agilizar la atención a situaciones de riesgo y desprotección infantil".

También ha reclamado la asignación de más cupos de orientación en los equipos de atención temprana y el cumplimiento de la normativa vigente "para garantizar una organización más flexible del trabajo".

"CCOO advierte de que la calidad de una escuela pública inclusiva depende en gran medida de unos servicios de orientación educativa suficientemente dotados, por lo que reclama que las necesidades de estos profesionales se tengan en cuenta en la planificación de plantillas y recursos para el próximo curso escolar", concluye el comunicado.