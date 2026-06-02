CCOO destaca el descenso del desempleo pero advierte del "preocupante abuso" de la temporalidad

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo de Comisiones Obreras en Castilla y León, Javier Moreno, ha destacado el descenso del paro registrado en la Comunidad Autónoma, que cerró el mes de mayo por debajo de los 100.000 parados --97.155 en total--, y ha recordado que la bajada del desempleo es "habitual" en el quinto mes del año.

En este sentido, Moreno ha advertido del "preocupante abuso" de la temporalidad y ha incidido en que el 63,4 por ciento de los contratos firmados en el mes de mayo fueron temporales. El sindicalista ha hecho hincapié además en la situación del sector servicios donde el paro ha caído en 2.331 personas en sintonía con el ritmo de la contratación "en un mes que tradicionalmente arroja buenos datos en uno de los sectores de actividad más precarios".

"El abuso de la temporalidad en este sector por parte de las empresas está afectando de manera significativa a personas jóvenes, mujeres y migrantes", ha advertido el secretario de Empleo de CCOO en Castilla y León.

Por otro lado, ha destacado el "dinamismo" del mercado laboral español que, según ha reivindicado, "sigue resistiendo" a pesar de la incertidumbre y de que la economía empieza a resentirse por el contexto internacional motivado por la guerra de Irán.

Moreno ha llamado a avanzar hacia un "cambio de modelo productivo menos dependiente de actividades temporales" que lleve a la creación de "empleo de calidad durante todo el año y acerque al pleno empleo con mejores salarios y la calidad de vida de la clase trabajadora".