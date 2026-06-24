CCOO estima en 250 millones, el 0,35% del PIB, el impacto económico de la discriminación del colectivo Lgtbiqa+ en CyL

La secretaria de Políticas Lgtbiqa+ de CCOO Castilla y León, Laura Mayo, y Loreto Ruano, perteneciente a la misma Secretaría. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras estima en 250 millones de euros anuales el impacto económico que supone para la sociedad de Castilla y León la discriminación de personas del colectivo Lgtbiqa+, lo que representa un 0,35 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad.

Así lo han señalado la secretaria de Políticas Lgtbiqa+ del sindicato, Laura Mayo, y Loreto Ruano, perteneciente a la misma Secretaría, quienes han analizado una estimación del coste económico que tiene para la sociedad de Castilla y León la discriminación de estas personas.

"Que nos planteemos que realmente esto supone un coste, supone una factura que pagamos toda la sociedad", ha asegurado Mayo, quien ha explicado que el estudio analiza una serie de variables económicas que están cuantificadas en informes de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial con estudios sobre esta población.

En concreto, se han tenido en cuenta la menor productividad, la rotación, la fuga de talento, los costes sanitarios y absentismo y menor innovación, lo que se ha aplicado a entre el 7 y el 15 por ciento de población Lgtbiqa+ que se calcula que hay en la Comunidad y teniendo en cuenta qué parte de ella está en edad de trabajar.

Así, teniendo en cuenta las estimaciones sobre estas variables el sindicato concluye que el coste que supone la discriminación del colectivo es de más de 250 millones de euros al año en Castilla y León, un 0,35 por ciento del PIB. Mayo considera que no son "cantidades pequeñas" y pasa factura a pymes, a microempresas y a toda la sociedad en general.

La responsable sindical ha concretado que entre 500 y 2.000 personas se marchan de la comunidad porque sufren discriminación, "porque no pueden ser visibles en su trabajo" o no están a gusto en su puesto. A este respecto, ha apuntado que estas personas han recibido una formación en Castilla y León, lo que ha supuesto una inversión y tiene un coste que no la revierte después.

Otro coste que también se ha cuantificado es el sanitario, que incluye absentismo, problemas de salud mental, debido a acoso, discriminación, invisibilización, que el estudio cifra en 25 millones de euros.

REPERCUSIÓN EMPRESARIAL

Esto, ha agregado Laura Mayo, repercute "directamente" en las empresas de Castilla y León, al igual que la menor productividad, según organismos como la OIT, que tiene cuantificada para estudios similares con una reducción de beneficios empresariales entre un 1 y un 5 por ciento debido a estar en un ambiente estresante o en el que hay que "ocultar" si se pertenece a este colectivo.

En cuanto a la rotación laboral en diferentes empresas motivada por discriminación, no promoción o problemas de acceso al empleo, se fija en el colectivo entre un 5 y un 15 por ciento, lo que también tiene un coste.

Todo ello, ha señalado, en una Comunidad "donde no sobra gente", se tiene un problema de natalidad o en otras ocasiones de deslocalización de empresas.

"No nos podemos permitir esto", ha aseverado Mayo, quien ha agregado que el sindicato ve "con alarma" y "preocupación" que el nuevo Gobierno autonómico esto no lo tiene en cuenta, algo que tampoco se ha hecho antes, y no se toman las medidas necesarias para que se revierta esta situación y las personas del colectivo "se queden en su tierra, se queden trabajando en las empresas de su tierra y no suponga un coste económico esta discriminación".

Por su parte, Loreto Ruano ha incidido en que este tipo de discriminación tiene también un impacto social que refleja el estudio y ha destacado que la "exclusión y la invisibilización" del colectivo en el ámbito laboral no solo vulnera los derechos fundamentales, sino que también "supone una gran pérdida de talento, productividad e innovación" en la Comunidad y un coste "humano, social y económico".

"La falta de entornos laborales seguros e inclusivos continúa obligando a mucha gente a ocultarse, a limitar su desarrollo profesional y al final empobrece el tejido productivo de Castilla y León", ha asegurado Ruano, quien ha asegurado que el 36 por ciento de las personas Lgtbiqa+ afirma haber sufrido algún tipo de discriminación durante su primera etapa laboral y el 4,2 por ciento cuenta con referentes visibles del colectivo en el entorno laboral.

Así, el sindicato considera que estos datos evidencian que todavía existen "importantes barreras" para garantizar la igualdad real en los centros de trabajo y muchas personas continúan sintiendo que deben "vigilar" constantemente qué decir, qué aspectos de su vida pueden compartir o no para evitar comentarios, prejuicios o posibles consecuencias profesionales. "Esta situación genera una carga psicológica permanente que afecta al bienestar, a la salud laboral y al rendimiento profesional", ha agregado.

CAMBIO DE EMPLEO O DE TERRITORIO

En esta línea, Loreto Ruano ha afirmado que la evidencia más reciente muestra que una de cada dos personas del colectivo todavía no se siente "plenamente segura" para mostrarse visible dentro de su entorno laboral y cuatro de cada diez han dejado o se plantean abandonar el empleo tras presenciar alguna práctica discriminatoria, no sólo hacia ellos sino hacia alguien del colectivo.

Además, ha explicado, la fuga de talento también "agrava el desafío demográfico", con la pérdida de población joven y cualificada que se produce hace años, y cuando una persona Lgtbiqa+ percibe que tendrá más oportunidades de desarrollo profesional y personal en otros territorios más inclusivos aumenta la probabilidad de que abandonen la Comunidad. "Cada persona que se marcha representa una pérdida de capital humano, conocimiento y capacidad innovadora", ha añadido.

Por otro lado, ha incidido también en que la discriminación también tiene consecuencias sobre la salud laboral porque el estrés derivado a la ocultación de la identidad, el miedo al rechazo o las situaciones de acoso "impactan directamente" a la salud física y mental de las personas trabajadoras.

Así, considera que garantizar espacios laborales seguros no es únicamente una cuestión de convivencia y derechos sino que también es una inversión en salud laboral y prevención de riesgos psicosociales.

Por ello, el sindicato ha insistido en que las políticas de diversidad, igualdad e inclusión "no son una moda" ni un elemento "accesorio" de la gestión empresarial son "herramientas fundamentales" para construir "mercados laborales más justos, empresas más competitivas y una economía más sólida".

"Cuando una persona tiene que esconder quién es para conservar su empleo cuando abandona una empresa por miedo a sufrir discriminación o cuando decide marcharse de Castilla y León porque no encuentra un entorno seguro para vivir y trabajar, perdemos todos y todas", ha añadido Ruano.

De la misma forma, considera que una economía que desaprovecha el talento de parte de su población es una economía que "renuncia voluntariamente" a una parte de su potencial. "Y esa factura finalmente la pagamos entre todas", ha enfatizado.