CCOO inicia una campaña contra el "veto parental" en CyL

El sindicato detecta instrucciones de algunas direcciones provinciales para pedir autorizaciones a padres

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Castilla y León ha iniciado una campaña contra el "veto parental" en la Comunidad al considerar que es un "ataque" a la enseñanza pública por parte de la ultraderecha y además ha detectado que algunas direcciones provinciales han enviado "instrucciones" para que se pida autorización a los padres para la realización de algunas actividades complementarias.

Así lo han asegurado en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Elena Calderón; la secretaria de Enseñanza Pública no universitaria, María Jesús Castañeda, y el secretario de Política Educativa del sindicato, Ismael Díaz Gómez.

En concreto, Elena Calderón ha asegurado que CCOO lleva un tiempo actuando contra lo que considera un "ataque" a la escuela pública por organizaciones vinculadas a la extrema derecha, que considera que sólo pretenden presionar para tratar de imponer censura sobre temas de ideología de género o afectivo-sexuales en los centros públicos, algo que considera que además de ser ilegal vulnera los derechos fundamentales, pero también las leyes de educación y la Constitución.

Calderón, quien ha rechazado llamar a esta cuestión "pin parental", ha recordado que ya en otro tiempo se intentó "atacar" a la docencia con la objeción de conciencia con respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, algo que el Tribunal Supremo determinó que no se puede aplicar y ha advertido de que no hay argumento pedagógico o educativo alguno contra el derecho a recibir educación afectivo sexual o de igualdad.

La responsable de CCOO ha incidido en que las actividades complementarias que diseñan los centros son "obligatorias" y ningún alumno puede faltar a las mismas, al contrario que las extraescolares, que son voluntarias y ha agregado que los directores y los docentes deben conocer que no es legal pedir autorizaciones para realizar estas actividades y, "si lo están haciendo, lo están haciendo mal".

RESPALDO JURÍDICO

En concreto, Ismael Díaz ha señalado que hay argumentos jurídicos que fundamentan la actuación del sindicato en la defensa del profesorado a trabajar y enseñar en todos los aspectos que se recogen en el currículum, porque "no se salen de ahí" y tanto la ley educativa como el Tribunal Constitucional y los Derechos Humanos contemplan una enseñanza más amplia que recoja valores como el respeto a la diversidad o aspectos como la igualdad o la personalidad.

Además, los docentes y los directores definen la programación general anual que se aprueba por el consejo escolar, por lo que los padres saben "de antemano" qué actividades se van a realizar y ha rechazado "bulos" como que se diga que hay adoctrinamiento o que la izquierda dice lo que hay que enseñar. "No hay una izquierda detrás de cada profesor para adoctrinar", ha señalado Díaz, quien ha agregado que los profesores no quieren hacerlo porque "no ganan nado" y tienen claro que hay que dar una educación "amplia".

Por su parte, María Jesús Castañeda ha apuntado las ventaja que tiene la realización de actividades complementarias en horario escolar como el beneficio que supone para la convivencia de todo el alumnado, pero además es "imprescindible" para "destapar" conductas inadecuadas relacionadas con abuso sexual, por ejemplo.

Además, considera que los padres con ideologías de este tipo no van a abordar determinados temas como estos en sus casas y van a dejar a los niños solos "ante las pantallas" y con acceso a contenido pornográfico, frente a lo que ha abogado por que la escuela sea una "manera de abrir ventanas" al conocimiento frente a un intento de la ultraderecha, que no cree en la escuela pública.

PETICIONES DE AUTORIZACIONES

En este sentido, ha señalado que hay casos de padres que han manifestado que les han pedido autorizaciones y alumnos que no han entrado en algunas clases porque entienden que no se está educando como quieren, algo que es una "falta injustificada". Calderón ha señalado que sólo conocen algunos casos, los que les llegan, ya que la Consejería y la Inspección no informan al respecto.

La responsable de CCOO ha agregado que a pesar de las negativas de la Consejería sí se han enviado "instrucciones" de algunas direcciones provinciales, como en el caso de la de Valladolid a los centros de Primaria y Secundaria, para implantar la petición de autorización para estas actividades y, cuando hay equipos pidiendo las mismas, "es por algo". Por ello, considera que puede haber ocurrido en otras provincias.

Elena Calderón ha explicado que han hablado con la Consejería y la dirección provincial de la que salen estas instrucciones pero no han recibido respuesta y ha advertido de que, si no se ponen medidas, en última instancia tomarán la medida de acudir al recurso contencioso-administrativo.

"El problema es que la Consejería actual no tiene respuesta para nada", ha añadido la secretaria de la Federación de Enseñanza, quien ha advertido de que si es necesario acudirán a la vía jurídica.

Ante toda esta situación, la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León ha puesto en marcha esta campaña contra el veto parental y los derechos del profesorado para llevar a los centros, para lo que han utilizado modelos de carta para que tanto los equipos directivos como los docentes que se puedan sentir "acosados" puedan remitir a la administración (a la Consejería, la Inspección o la Dirección de Educación), también modelos para las asociaciones de padres y madres de alumnos, un teléfono y un correo electrónico de atención contra el acoso por el veto parental.