CCOO lamenta que CyL haya roto la tendencia de bajada interanual del desempleo tras casi 5 años y medio

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo de Comisiones Obreras en Castilla y León, Javier Moreno, ha lamentado que la Comunidad Autónoma haya roto en agosto la tendencia de bajada interanual del desempleo tras casi 5 años y medio de descensos consecutivos.

"Es un pequeño aumento que rompe la tendencia a la baja de los últimos años", ha lamentado Moreno tras el incremento del paro en 144 respecto a agosto de 2025. "Habría que remontarse a abril de 2021, todavía bajo el impacto económico de las restricciones de la pandemia de COVID-19", ha precisado.

Moreno ha constatado también que el proceso de regularización de personas migrantes está reflejado en los datos del paro tanto en el aumento del desempleo juvenil como en el de las personas que buscan empleo por primera vez con un "significativo" aumento del paro de las personas sin empleo anterior en los meses de junio, julio y agosto cuando tuvo lugar ese proceso.

"Una vez tramitada la solicitud de regularización, el siguiente paso es inscribirse como demandantes de empleo como paso previo para entrar en el mercado de trabajo", ha recordado el sindicalista.

Respecto al desempleo juvenil, Moreno ha explicado que a pesar de que ha aumentado en agosto se está moviendo en "mínimos históricos" con una tasa de contratación indefinida "cada vez mayor" a lo que ha unido que cada vez hay más jóvenes con formación superior.

Dicho esto, ha advertido de que estos "buenos datos", junto a las "importantes" subidas del SMI de los últimos años no son suficientes y se ven empañados por la crisis habitacional, lo que retrasa la emancipación de las personas más jóvenes. "La tasa de emancipación juvenil sigue cayendo, principalmente por las dificultades de acceso a la vivienda, lo que supone una brecha cada vez más creciente respecto a la realidad europea", ha lamentado y ha recordado la juventud considera prioritarios asuntos fundamentales para su futuro como el empleo, la vivienda o la salud mental y mantiene posiciones favorables con la igualdad de género y la educación.