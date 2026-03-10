CCOO lamenta que la Junta convoque las ayudas por reducción de jornada y excedencia sin recoger sus propuestas

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha lamentado que la Junta de Castilla y León haya convocado las subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para 2026 con los mismos requisitos que en años anteriores y no haya tenido en cuenta sus propuestas.

La secretaria de mujeres, Yolanda Martín ha criticado que no se hayan tenido en cuenta estas aportaciones a pesar de las reuniones mantenidas dentro del Diálogo Social para modificar dichos requisitos.

La intención del sindicato es que fueran "más accesibles y proporcionados a la realidad actual de las personas trabajadoras" y ha añadido que la Junta de Castilla y León no ejecuta gran parte del presupuesto destinado a estas subvenciones. "Seguiremos insistiendo para su modificación", ha añadido.