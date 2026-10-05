CCOO llama a la participación para "evitar trasladar el modelo de retroceso de CyL al Estado"

Archivo - La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de CCOO, Ana Fernández de los Muros, ha apelado a la participación electoral para "lograr mayorías que defiendan a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables" y "evitar que se traslade el modelo de retroceso de Castilla y León al Estado".

La responsable de la organización, ante el anuncio de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, ha considerado que la parálisis legislativa "no es un mero debate de partidos, sino un problema real que termina afectando de forma directa a la ciudadanía" al asegurar que se "frenan medidas urgentes en materias clave como la vivienda".

La secretaria general ha advertido de que el adelanto electoral no debería "frenar la agenda social", por lo que el sindicato ha asegurado que mantendrá "la intensidad en las calles y en la negociación de los convenios colectivos".

"La prioridad absoluta pasa por garantizar salarios dignos, contener los precios y aplicar medidas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda a la clase trabajadora de la Comunidad", ha añadido en declaraciones recogidsa en un comunicado.

De hecho, ha subrayado que la dirección confederal del sindicato está ultimando la articulación de un calendario de movilizaciones de carácter social y laboral para los próximos días, "porque la inflación continuará en niveles altos tensionada por el precio de la energía y el contexto bélico internacional en Oriente Medio, lo que impacta de lleno en las economías familiares".

Ante esta realidad, Fernández de los Muros ha insisitido en que las dificultades para llegar a fin de mes "no se detienen por los tiempos institucionales" para exigir "respuestas inmediatas" y "evitar situaciones extremas" como los desahucios.

La sindicalista también han señalado el "riesgo" que supondría trasladar al Gobierno de España la alianza entre el Partido Popular y la extrema derecha que ya existe en Castilla y León.

"La ciudadanía y la clase trabajadora conocen bien las consecuencias de un Ejecutivo con presencia de Vox", tras los recortes, el menoscabo del diálogo social y los ataques a los derechos laborales vividos durante la pasada legislatura autonómica", ha argumentado.

Frente a las propuestas de "retroceso de la derecha y la extrema derecha", ha puesto valorado "avances" como "el incremento del SMI, la estabilidad en el empleo o las oportunidades que abre la transición energética hacia el pleno empleo".

"Por ello, desde CCOO Castilla y León hacemos un llamamiento a la participación masiva de los trabajadores y trabajadoras en las urnas para evitar que a nivel estatal se repita el modelo de retroceso social que ya ha sufrido la Comunidad", concluye.