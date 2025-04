CCOO pedirá a la Junta que el Plan de Inversión para León ponga atención en las comarcas mineras

LEÓN, 7, (EUROPA PRESS)

El sindicato Comisiones Obreras pedirá que el Plan de Emergencia de Inversión Pública para León, demandado por los sindicatos de la provincia en la manifestación del pasado 16 de febrero, ponga atención a las comarcas mineras, en la reunión que mantendrán con la Junta de Castilla y León el próximo lunes.

Las centrales sindicales UGT, CCOO, USO y CGT mantendrán el 14 de abril un encuentro con los consejeros Carlos Fernández Carriedo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y con el delegado territorial, Eduardo Diego.

En un comunicado de prensa, la secretaria provincial de CCOO León, Elena Blasco, ha indicado que el pretendido plan "debe incluir por justicia histórica, solidaridad y eficiencia social y económica, un plan de acción concreto para las comarcas mineras".

"En las comarcas mineras leonesas, las más abandonadas de España en la actualidad, son numerosas las personas trabajadoras que asumen empleos precarios y peligrosos ante la falta de recursos económicos, empleo y futuro, como nos recuerda el caso de la tragedia de la mina de Cerredo (Asturias)", ha relatado la líder sindical.

En este sentido, ha recordado que la última explotación minera de las cuencas leonesas cerró hace ocho años, pero que "a pesar de ello "esa bendición del pasado, y ocasional maldición y tragedia de décadas, sigue sumando terribles sucesos".

DECLIVE DE LAS COMARCAS

Para Blasco, el siniestro mortal que provocó el fallecimiento de cinco trabajadores leoneses "ha reabierto las heridas del amplio listado de graves siniestros mineros y deja preguntas en el aire y respuestas por concretarse ante el declive histórico, socioeconómico de las comarcas mineras de León".

La responsable leonesa del sindicato ha incidido en la presencia de autoridades como la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, o la vicepresidenta tercera, Sara Agaesen, en el velatorio y funeral de los cinco mineros muertos en Cerredo.

"No debe quedar duda de que ante el abandono social, industrial y económico se impone una verdadera emergencia. Entonces no era el momento, hoy lo es: exigimos seriedad y responsabilidad. No queremos declaraciones ni escenografías vacías. Los leoneses y leonesas queremos soluciones reales y viables", ha remarcado.

En esta línea, la sindicalista ha insistido en pedir a la sociedad civil leonesa "acciones de rebeldía ante el panorama desolador que se intenta dibujar para el futuro de la provincia de León". "Un futuro que, para las comarcas mineras, se muestra aún más negro que su presente, donde la falta de inversión, reindustrialización y reconversión han sumido los valles en una agónica y lenta desaparición", ha añadido.

El sindicato ha asegurado que se mantiene "a la espera" de que todos los actores políticos de la provincia puedan ofrecer sus distintos puntos de vista acerca del mencionado plan, ya que a su juicio "no se entendería que en una situación de extrema gravedad social y económica, los partidos que nos representan no cumplan con su responsabilidad".

Finalmente, Elena Blasco, ha deseado "recibir aclaraciones, propuestas y estrategias" en el encuentro previsto para el próximo lunes con representantes de la Junta a la par que ha reiterado que "llega el momento de las soluciones y no de los cuentos".