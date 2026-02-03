CCOO pide una apuesta clara de la Junta por la regularización de migrantes ante la necesidad de mano de obra

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Empleo de Comisiones Obreras, Javier Moreno, ha reclamado este martes una "apuesta clara" de la Junta de Castilla y León por el proceso de regularización de las personas migrantes ante la necesidad de mano de obra en las empresas de la Comunidad Autónoma.

Moreno ha advertido al respecto de que no se puede hablar de "cortinas de humo" cuando las empresas de Castilla y León reconocen que "en numerosas ocasiones" podrían aumentar sus plantillas pero "están teniendo serios problemas por falta de mano de obra o desajustes" entre los requisitos de las ofertas y la cualificación profesional de las personas demandantes.

Esta es una de las principales demandas que ha realizado Moreno tras conocerse los datos del paro correspondientes al mes de enero según los cuales el desempleo subió un 1,93 por ciento respecto al mes anterior, por encima del incremento estatal que ha sido del 1,26 por ciento, y cayó un 5,63 por ciento respecto al año anterior, lo que supone que en Castilla y León sigue aumentando la creación de empleo y la disminución del desempleo.

El sindicalista ha reivindicado al respecto que las mesas del diálogo social en el ámbito estatal, incluida la reforma laboral, han dado estabilidad a las personas trabajadoras y han permitido mejorar sus condiciones laborales.

A esto ha añadido que el aumento de los salarios, a través de la negociación colectiva, y del SMI por encima de lo que está subiendo la vida en los últimos años, han permitido fortalecer el mercado interno, "lo que, a su vez, provoca un crecimiento de la economía, del PIB y del empleo".

Asimismo, ha destacado que los salarios pactados en los convenios colectivos han permitido a las personas trabajadoras ganar "levemente" poder adquisitivo, lo que ha favorecido el incremento de la demanda de bienes y servicios y ha provocado que las empresas aumenten las plantillas, "una parte importante en el crecimiento de empleo", ha insistido para hacer hincapié en la necesidad de mano de obra en las empresas de Castilla y León.

Por otro lado ha hecho un llamamiento a la patronal de Castilla y León para que entienda la "trascendencia" de aumentar salarios en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) por encima del IPC.

En este sentido, ha asegurado no compatir "la línea errática" de algunas empresas a las que ve "empeñadas en no mejorar condiciones laborales para aumentar sus beneficios" cuando una parte del valor añadido de las plantillas debería repercutir en la mejora salarial que, a su vez, inyectaría una mayor producción de bienes o servicios de las empresas.

Moreno ha recordado por último que la revalorización de las pensiones que afectan a más de 635.000 personas de Castilla y León "puede ser un motor más de activación de la economía en una Comunidad Autónoma tan necesitada de un desarrollo económico y social".