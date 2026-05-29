CCOO pide a la Junta que medie en el conflicto del transporte por carretera, en el que se han convocado paros en Segovia

Responsables de CCOO en una rueda de prensa sobre el bloqueo de la negociación colectiva en el sector del transporte por carretera. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha solicitado una reunión a la Junta de Castilla y León para pedir su mediación en el conflicto del transporte por carretera ante el bloqueo de la negociación colectiva en las seis provincias en las que hay que elaborar un nuevo convenio.

Hasta el momento ya se han convocado paros en Segovia y en otras tres provincias (León, Valladolid y Zamora) se han pedido reuniones al Servicio de Relaciones Laborales (Serla) para intentar buscar una solución, algo que podría ocurrir también en Palencia y Ávila.

Así lo ha señalado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Castilla y León, Jesús García, quien ha concretado que se ha pedido una reunión al consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, porque consideran que la Administración autonómica es la competente en un sector que presta un servicio público y que recibe 55 millones en subvenciones (a través de Buscyl), lo que supone "multiplicar por tres o por cuatro" sus ingresos.

García ha explicado que el objetivo del encuentro es plantear la situación, hacer propuestas y buscar solución a la "grave" situación de bloqueo en el sector (cuenta con 5.000 trabajadores en la Comunidad) ante una actitud "retrógada" de la patronal.

"Los avances han sido prácticamente nulos, no mejoran las ofertas, hay un inmovilismo total y absoluto por parte de las patronales e incluso exigen que cedamos en derechos que ha costado años conseguir", ha señalado el responsable de Comisiones.

En este sentido, tras seis meses de negociación, ha señalado que en León, Segovia, Valladolid y Zamora se ha acudido al Serla antes de iniciar movilizaciones, algo que ya se ha hecho en Segovia ante la falta de acuerdo en el servicio de mediación, con la convocatoria de paros el 8 de junio (de 5.00 a 9.00 y de 18.00 a 21.00 horas).

El secretario general de la FSC ha aclarado que no están "pidiendo la luna" sino simplemente algo "absolutamente razonable" y acorde a la realidad económica, que ha asegurado que permite "un margen de maniobra mucho mayor para las condiciones de retribución y laborales de los trabajadores".

REIVINDICACIONES

A este respecto, ha aclarado que, en materia de salarios, la propuesta del sindicato es un incremento salarial que permita la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años y cláusulas de revisión acordes con el IPC.

Otras de las reivindicaciones pasan por una reducción progresiva de la jornada efectiva, la regulación y abono de los tiempos de presencia, adaptar las dietas al coste real, pluses de festivos y fines de semana, conciliación, descansos, mejora de la cláusula de subrogación o jubilación parcial.

"Es decir, adaptar a los tiempos en los que estamos las condiciones recogidas en los convenios colectivos, no estamos pidiendo nada más", ha añadido García, quien ha apuntado que, ante esto, lo único que encuentran es una patronal que está poniendo encima de la mesa convenios "a pérdida", con recortes de derechos, lo que ha genera un malestar "creciente".

Por todo ello, ha pedido a la Junta que medie en este conflicto porque es la titular del servicio público que se presta, saca las concesiones, los contratos de gestión, da subvenciones directas a las empresas y considera que la responsabilidad de prestar el servicio público "en condiciones" es suya.

Sin embargo, ha otorgado 55 millones de euros a estas empresas sin convocatoria pública y esto no repercute en las condiciones de trabajo de los empleados, algo que considera "absolutamente fuera de lugar" y ha abogado por una salida "negociada" del conflicto porque, de lo contrario, habrá paros y huelgas.

"No entendemos esta postura de la patronal y volvemos a insistir en que la Junta de Castilla y León tiene que asumir la responsabilidad, es dinero público que hoy por hoy se está quedando únicamente en manos, en el bolsillo de las empresas, de la patronal", ha aseverado García, quien ha incidido en que los trabajadores están "muy quemados" y el trabajo se ha incrementado "mucho" en los últimos meses.

Por su parte, el coordinador regional del Sector de Carreteras, Luis Villares, ha reclamado a la patronal negociar "con sensatez, honestidad y rigor" porque los trabajadores de Castilla y León son "de segunda" y cobran menos que en comunidades limítrofes, con diferencias de hasta 8.000 euros anuales.

Además, ha asegurado no entender por qué se cobra diferente en las distintas provincias (con diferencias de hasta 5.000 euros) si hay empresas que son las mismas, aunque trabajan bajo diferente convenio.

Así, por ejemplo, en Burgos se cuenta con el "mejor" convenio que se firmó el año pasado (también están vigentes los de Salamanca y Soria y por ello no se negocia) y ve imposible un convenio autonómico.

En este contexto, el responsable de negociación colectiva de la FSC de Zamora, Luis Castro, ha aclarado que las peticiones no son inasumibles, suponen un incremento de 130 mensuales en el caso de la provincia zamorana, pero cree que la estrategia de la patronal es "llegar al conflicto" porque tiene reticencia incluso a poner encima de la mesa las propuestas sindicales.