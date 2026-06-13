CCOO pide una reunión a Quiñones y advierte de que no "permitirá un paso atrás en derechos conquistados"

VALLADOLID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria regional de CCOO, Ana Fernández de los Muros, ha anunciado que solicitará una reunión "lo antes posible" con el nuevo Consejero de Industria, Universidades Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez Quiñones, para trasladarle que el sindicato "no permitirá ni un paso atrás en los derechos conquistados".

Fernández de los Muros, tras conocer los nombres de quienes dirigirán las consejerías de la Junta en esta nueva Legislatura, ha su manifestado su "profunda preocupación" por el rumbo político de la Comunidad al considerar que este nuevo Ejecutivo se fundamenta "en un pacto que sustituye los derechos consolidados por la imposición ideológica".

Por eso, ha reclamado una reunión al nuevo consejero de Industria para transmitirle que CCOO no permitirá "un retroceso" en los derechos que se han conquistado además de que blindará en los centros de trabajo y en la negociación colectiva "los derechos que el nuevo Gobierno de la Junta pretende arrinconar".

En cuanto al pacto de Gobierno entre PP y Vox, Ana Fernández de los Muros, ha denunciado la ausencia de la "diversidad afectivo-sexual" lo que hace que Castilla y León sea la única comunidad sin ley LGTBIQA+; que no haya medidas "efectivas" para avanzar en la igualdad entre hombre y mujeres; que reduzca la cultura "a símbolos identitarios" o que se trate de blanquear la historia.

La máxima responsable de CCOO en la Comunidad ha reiterado que los derechos conquistados por el avance social y sindical "no son concesiones ideológicas, sino pilares democráticos" y ha matizado que no es "posible construir futuro excluyendo al diferente".

Por ello, CCOO " plantará cara con total firmeza en los centros de trabajo, en la negociación colectiva y en las calles para impedir que se dé un solo paso atrás en la dignidad de nuestra Comunidad".

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