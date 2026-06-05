CCOO pide a Sanidad la creación de mesas de movilidad para mejorar el desplazamiento del personal a su trabajo

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VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha solicitado a la Gerencia Regional de Salud la creación de las mesas de movilidad con el fin de estudiar cómo se desplazan los empleados a sus centros de trabajo, posibles problemas y estudiar mejoras.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado que la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, obliga a crear estos mecanismos en centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras.

CCOO considera imprescindible que la Gerencia Regional de Salud inicie cuanto antes los trámites necesarios para constituir estos órganos de participación y ha subrayado que las gerencias provinciales de la Comunidad superan ampliamente el número de profesionales establecido por la normativa.

La organización sindical ha explicado que estas mesas permitirían abrir un "espacio estable de diálogo" entre la administración sanitaria y la representación legal de las personas trabajadoras para estudiar cómo se desplaza el personal a hospitales, centros de salud y otros dispositivos sanitarios, detectar los principales problemas de acceso y plantear medidas adaptadas a las necesidades reales de cada centro.

Entre las medidas que podrían abordarse, CCOO ha señalado la mejora del transporte público, el fomento del uso compartido de vehículos, la movilidad activa, la reducción de emisiones contaminantes y la mejora de la accesibilidad a los centros sanitarios. "Todas ellas son actuaciones clave para avanzar hacia una movilidad más sostenible, segura, eficiente y accesible", ha agregado.

La Federación ha destacado que la creación de estas mesas no solo responde a una obligación legal, sino que también representa una "oportunidad" para mejorar las condiciones de desplazamiento de miles de profesionales del servicio sanitario público.

CCOO ha reclamado a la Gerencia Regional de Salud que actúe "con responsabilidad" y garantice la participación de la representación de los trabajadores y ha agregado que "cumplir la ley, mejorar la movilidad y cuidar a quienes sostienen cada día la sanidad pública no puede seguir esperando".