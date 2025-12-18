CCOO presenta mañana una propuesta de operativo de incendios que hace hincapié en la prevención que "no se hace" en CyL

Archivo - Incendio forestal, extinción, brigadistas. Fuego. - MAGRAMA - Archivo

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras presentará este viernes, 19 de diciembre, su propuesta para un operativo de incendios público y que integra la gestión forestal y también la prevención, algo que "no se hace" en Castilla y León.

Así lo ha adelantado en declaraciones a Europa Press la secretaria general de CCOO en la Comunidad, Ana Fernández de los Muros, quien ha apuntado que plantearán medidas de prevención "muy claras" que se pueden llevar a cabo.

Fernández ha explicado que hay provincias donde se hacen este tipo de tareas preventivas y, por ejemplo en Soria, se registran menos incendios que en León. "Yo creo que esos análisis no hace falta ser muy inteligentes para saber de dónde provienen también", ha añadido.

La secretaria autonómica de Comisiones ha recordado que el sindicato lleva años firmando acuerdos en el marco del Diálogo Social para mejorar todo lo que tiene que ver con el operativo de prevención y extinción de incendios, algo que hizo también tras los incendios de la Sierra de la Culebra en 2022, cuando se rubricó lo que considera un "buen acuerdo" que avanzaba hacia un sistema público, que es lo que persiguen, pero no se ha cumplido.

"Si firmas acuerdos que no se cumplen, evidentemente tenemos un problema", ha aseverado Ana Fernández, quien cree que "la realidad se ha impuesto" y lo que ha sucedido este verano marca el futuro de lo que hay que hacer en materia de gestión forestal y de extinción y de prevención.

De esta forma, el sindicato presentará una propuesta en la que va integrada la gestión forestal, "que sea lo suficiente para que permita prevenir", y un operativo "cien por cien público" de prevención y extinción de incendios, con personas que trabajen durante todo el año y hagan las tareas que son "imprescindibles" antes de que empiecen los fuegos. "No los vamos a poder evitar, pero tendremos que intentar apagarlos antes y con menos daños, claro", ha agregado.

"ERROR" DE LA JUNTA

En este contexto, considera un "error garrafal" lo sucedido con los decretos leyes sobre el operativo que aprobó la Junta y decayeron tras su rechazo en las Cortes de Castilla y León, con medidas para las que "hubo mesa de negociación, lo que no hubo es negociación real" por la premura y urgencia y porque "no se escucha a los colectivos".

Esto provocó que los cinco sindicatos con representación en la mesa se pusieran de acuerdo para no dar el visto bueno a los decretos, algo que cree que es la primera vez que ocurre, dado que cada uno tiene su propia política sindical.

Además, "lógicamente", ha incidido en que los grupos parlamentarios no han dado el visto bueno porque habrán analizado los decretos y visto que no eran los que tenían que salir, pero también "por poner en valor" lo que los trabajadores opinan.

"Yo no sé cómo se atreven a presentarlo", ha afirmado la secretaria autonómica de CCOO, quien ha advertido de que, al no haberse convalidado, no habrá un llamamiento para que el operativo empezara a trabajar el 1 de enero, "única cuestión quizás positiva que había en estos decretos"

Además, ha criticado que se eche la culpa o buscan responsables tanto en el Partido Socialista y en los sindicatos. "Me parece un error garrafal, yo espero que rectifiquen porque es que el verano que viene no sabemos qué va a pasar con el tema de los incendios", ha agregado Fernández de los Muros.

En este sentido, ha advertido de que si no "se ponen las pilas" y hay un refuerzo de la prevención, que a su juicio no hace en Castilla y León, este verano habrá "una situación muy compleja" y ha pedido que se tome este asunto "muy en serio" porque se puede tener un problema "catastrófico".