CCOO reclama a Auvasa retrasar levemente horarios de salida de las líneas que dan servicio al Polígono de San Cristóbal

Reunión entre representantes de CCOO, Konecta y Auvasa. - CCOO

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) - CCOO ha trasladado a la empresa municipal de transporte en autobús de Valladolid, Auvasa, la reclamación de las delegadas del sindicato en Konecta BPO ante los cambios introducidos en los horarios de los autobuses que dan servicio al Polígono San Cristóbal que han supuesto un leve adelanto de los horarios de los autobuses que salían hasta hace poco tiempo a las 17.05 y 18.05 horas y que ahora "impiden en muchos casos" que los trabajadores lleguen a tiempo a la parada al finalizar su jornada y pierdan el autobús de regreso.

Representantes del sindicato han mantenido una reunión con la empresa, representada por su gerente, Eduardo Cabanillas, y el responsable operativo.

Según han señalado fuentes de CCOO en un comunicado recogido por Europa Press, los autobuses que salían a las 17.05 y 18.05 horas lo hacen ahora a las 17.02 y 18.04, respectivamente. Esos pocos minutos dificultan a muchos trabajadores llegar a la parada a tiempo de la salida del autobús.

"El problema se agrava porque perder estos autobuses supone también perder los transbordos con otras líneas, como la H o la C, alargando considerablemente los desplazamientos y dificultando la conciliación personal y familiar", han señalado las mismas fuentes.

El sindicato ha recordado Konecta cuenta actualmente con unas 1.150 personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, y es uno de los principales centros de empleo del Polígono San Cristóbal.

Una parte importante de su plantilla utiliza el transporte público para desplazarse hasta el trabajo.

Durante la reunión, CCOO ha trasladado a Auvasa "no solo la necesidad de recuperar los horarios anteriores, sino también la importancia de que este tipo de decisiones tengan en cuenta el impacto que pueden generar sobre los centros de trabajo y sus plantillas".

En este caso, han incidido, una modificación de apenas unos minutos "tiene una repercusión directa sobre cientos de personas y sobre su capacidad para organizar sus responsabilidades personales y familiares".

CCOO ha solicitado recuperar los horarios anteriores y estudiar, además, un refuerzo de las líneas que permiten realizar los transbordos desde el Polígono San Cristóbal, como la línea H del Hospital a las 18.15 horas.

En la reunión participaron las representantes de CCOO en Konecta, la secretaria general de CCOO Servicios Valladolid, Marta Alonso y Raúl García, de CCOO Valladolid.

Por parte de Auvasa estuvieron presentes el gerente y el responsable operativo.

CCOO espera una respuesta positiva de Auvasa que permita solucionar esta situación y que, en futuras modificaciones, se valore también el impacto que los cambios en el transporte público pueden tener sobre las plantillas de los principales centros de empleo de la ciudad.